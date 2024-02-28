Путін втрачає контроль: у розвідці розкрили наслідки для РФ після вторгнення в Україну

Ресурси, які Росія виділила на Україну, та її нездатність досягти військового прориву поставили під сумнів традиційну позицію Росії як гаранта безпеки.

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Путін втратив свій вплив / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що війна проти України сприяла суттєвій зміні відносин Росії із країнами колишнього Радянського Союзу. З лютого 2022 року, незважаючи на різницю між країнами, загальний вплив Росії на найближчих сусідів знизився.

Як наголошується у зведенні розвідки у Twitter, що Росія майже напевно продовжує розглядати збереження свого впливу в цих країнах як пріоритет зовнішньої політики, що має вирішальне значення для внутрішньої безпеки та економіки.

За даними британської розвідки, ресурси, які Росія виділила на Україну, та її нездатність досягти військового прориву поставили під сумнів традиційну позицію Росії як гаранта регіональної безпеки. Порушення Росією суверенітету України підвищило ймовірність загрози безпеці з боку Росії. Спад російської економіки та ризик вторинних санкцій посилили стурбованість щодо економічної залежності від Росії.

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У відповідь на ці тенденції держави колишнього Радянського Союзу активізували зусилля щодо диверсифікації своїх економічних, політичних відносин та відносин у галузі безпеки, щоб зменшити свою залежність від Росії.

"Хоча Росія зберігає значну присутність, як відкриту, так і приховану, в регіоні, здатність Кремля досягати своїх цілей та завдань майже напевно значно знизилася за останні два роки", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що президент Латвії розповів про одержимість російського диктатора. Едгарс Рінкевічс заявив, що російський диктатор Володимир Путін мріє про відновлення Російської імперії - такою, якою вона була в XIX - на початку XX століття.

Казахстан підтримав формулу миру України та санкції проти Росії. Більше того, він також заявив, що Казахстан підтримує мирне завершення розв'язаної Росією війни проти України на базі Статуту ООН.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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