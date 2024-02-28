В 1 з областей України заборонили наближатись до кордону: кого це стосується

Нові обмеження вступили в силу з 22 лютого 2024 року на території 3 районів Чернівецької області.

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Прикордонники ввели додаткові режимні обмеження / Колаж Главред, фото: УНІАН

Прикордонники Чернівецької області посилили режимні обмеження в регіоні через зростання спроб незаконного перетинання кордону. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Чернівецького прикордонного загону.

Там відзначили, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України на ділянці державного кордону в Чернівецькій області фіксується збільшення спроб громадян призовного віку (18-60 років) перетнути кордон незаконно.

"З метою забезпечення надійної охорони державного кордону та недопущення незаконного перетину державного рубежу громадянами України призовного віку, наказом начальника Чернівецького прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича від 22 лютого 2024 року № 549-АГ "Про запровадження додаткових тимчасових режимних обмежень", запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження", - йдеться у повідомленні. відео дня

В яких громадах будуть діяти додаткові обмеження

Прикордонний режим було посилено в межан наступних адміністративних одиниць Чернівецької області:

Селятинської;

Берегометської;

Красноїльської;

Чудейської;

Петровецької;

Сучевенської;

Кам’янецької;

Глибоцької;

Тереблечанської;

Тарашанської;

Герцаївської;

Ванчиковецької;

Мамалигівської;

Лівенецької;

Кельменецької;

Сокирянської;

Вашковецької територіальних громад.

Загалом нові обмеження діють в межах Чернівецького Дністровського та Вижницького районів Чернівецької області.

Що передбачає посилення прикордонного режиму

У вищезгаданих громадах відтепер заборонено:

В'їзд осіб у визначену смугу місцевості вздовж державного кордону, включаючи туризм, відпочинок, рибальство, за винятком осіб, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в межах смуги, за умови наявності у них відповідного дозволу, наданого прикордонним загоном. Крім того, заборона не поширюється на власників земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги, за умови наявності у них відповідного дозволу, наданого прикордонним загоном.

Особам призовного віку (від 18 до 60 років), в тому числі і особам, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, в’їжджати, пересуватися в межах прикордонної смуги без особистих документів, що засвідчують особу, документів, що дозволяють пересування в зоні прикордонного району. Також наголошується, що при собі громадянин має мати документи, що підтверджують факт перебування таких осіб на військовому обліку (в тому числі посвідчень діючих військовослужбовців) або документів, що підтверджують зняття з військового обліку;

Рух транспортних засобів заборонено в контрольованих прикордонних районах під час дії комендантської години, за винятком осіб, які в’їжджають у прикордонну смугу для перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон. Обмеження не поширюється також на осіб (водіїв вантажних автомобілів та супроводжуючих їх осіб), які в’їжджають у прикордонну смугу для здійснення мультимодального перевезення;

Скупчення транспортних засобів (більше двох) та здійснювати тривалі зупинки транспортних засобів (довше 20 хвилин), які не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками;

Проведення сількогосподарських та інших типів робіт можливе лише за умови завчасного інформування підрозділу охорони державного кордону про їх проведення та за наявності у них відповідного дозволу наданого прикордонним загоном;

Заборонено пересуватися транспортними засобами (за винятком техніки та обладнання для агропромислового комплексу, а також структур, що виконують функції держави) дорогами, які не включені до реєстру автомобільних доріг і ведуть до державного кордону;

Заборонено водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів, підвозити в прикордонну смугу і вивозити з неї осіб, які не мають документів, які засвідчують особу громадянина України;

Заборонено займатися полюванням і перевозити зброю та будь-які засоби активної оборони в транспортних засобах без відповідних дозволів;

Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки та радіостанцій заборонено, крім випадків, коли вони установлені на спеціальній техніці або транспортних засобах спеціалізованого призначення, які зареєстровані у встановленому порядку;

Використання та здійснення польотів легкомоторних, безпілотних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану;

Заборонено перебування осіб на відстані ближче 5000 метрів до державного кордону поза межами населених пунктів без відповідного дозволу, за винятком осіб, які зайняті у проведенні сільськогосподарських робіт або перебувають на приватних ділянках або на автомобільних дорогах загального користування.

Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. Однією з головних заборон особливого періоду є заборона на виїзд за кордон військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що правила перетину кордону регулюються постановою уряду №57 і чітко визначають умови перетину кордону під час дії воєнного стану і категорії людей, яким можна перетинати кордон, повідомляє Hromadske.

Виїзд за кордон під час воєнного стану

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народні депутати пропонують дозволити всім українським чоловікам, які мають військове зобов'язання, перетинати кордон. Однак для цього вони повинні перерахувати грошовий внесок на підтримку Збройних Сил України. Відповідний законопроект №8029 був зареєстрований у Верховній Раді. Його автором є народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

В Раді пропонують запровадити кримінальне покарання для осіб, які незаконно перетинають кордон під час мобілізації. За цим законопроектом, який має номер 10453 і був запропонований народними депутатами від фракції "Слуга народу", такі особи можуть бути ув'язнені на термін від 3 до 5 років.

Порядок перетину кордону для чоловіків, які мають законні підстави для виїзду, став більш жорстким в Україні. Свідки на кордоні повідомляють, що у багатьох чоловіків призовного віку, які мають право на виїзд за кордон, вимагають додаткові документи.

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