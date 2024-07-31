Перші F-16 вже в Україні - Bloomberg

Наразі журналістам не повідомляють, скільки літаків могло прибути в Україну.

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F-16 в Україні - усі подробиці / Колаж: Главред, фото: US Air Force

В Україну прибула перша партія винищувачів F-16, пише агентство Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Точну кількість літаків не називають, однак ідеться про те, що їх поки небагато.

Також невідомо, чи зможуть українські пілоти їх негайно застосувати, чи ще потрібен час на підготовку авіації до повітряних боїв.

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У Міноборони України відмовили агентству у коментарі щодо оприлюдненої інформації.

F-16 в Україні - скільки літаків передав Захід та які завдання вони виконуватимуть

Про передачу цих винищувачів Вашингтон офіційно оголосив у червні на саміті НАТО. До цього терміни постачання літаків неодноразово відтягували, пояснюючи це рівнем підготовки пілотів та технічними нюансами щодо облаштування пунктів базування винищувачів.

Відомо, що Нідерланди видали ліцензію на експорт до України 24 одиниці F-16. Крім того, Греція розглядає можливість передачі ЗСУ ще 32 літаків.

Раніше ЗМІ писали, що цього літа Україна може сподіватися на постачання лише 6 літаків, а до кінця року - 20. При цьому ресурс Повітряних сил дозволить розмістити в країні ескадрилью F-16 - від 15 до 24 літаків.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що така скромна кількість винищувачів не змінить ситуацію на полі бою. Винищувачі, найімовірніше, працюватимуть у парі з Patriot над посиленням ППО - або розвідниками, або перехоплювачами спільно з уже переданим Україні літаком ДРЛВ.

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F-16 - Росія пообіцяла знищити пункти базування літаків

Росія ще з початку травня істерить з приводу передачі Україні винищувачів. Раніше Москва вважала такий вид допомоги "червоними лініями", але нічого у відповідь США та Євросоюзу не продемонструвала, окрім емоційних звернень.

Потім у Москві стверджували, що F-16 ніяк "не змінять хід "СВО".

Тим не менш, волонтер Сергій Притула припустив, що Росія влаштує полювання на цю авіацію. За його словами, F-16 будуть "ціллю номер один" для ворога у повітряному просторі.

До речі, Росія влітку відновила удари по українських аеродромах на тлі наближення поставок нових винищувачів, у тому числі по аеродрому в Старокостянтинові, де базується сьома бригада тактичної авіації.

Сама ж країна-агресорка теж готується до далекобійних ударів українською авіацією. Наприкінці травня аналітики зауважили, що росіяни почали прикривати свої літаки від ударів БПЛА та ракет спеціальними ангарами.

Скільки F-16 отримає Україна - інфографіка Главреда

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