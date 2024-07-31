База росіян злетіла в повітря: бійці ГУР влупили по аеродрому в Сирії

Українські спецпризначенці знищили російську військову техніку на захопленому аеродромі.

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Українські спецпризначенці знищили базу РФ у Сирії / Колаж: Главред, фото: pixabay, з відкритих джерел

Українські спецпризначенці знищили російську військову базу в Сирії. Під потужним ударом опинилася військова техніка ворога. Про це повідомляє KyivPost із посиланням на ексклюзивні фото та відео цієї операції.

Операцією зайнялися бійці спецпідрозділу "Хімік" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Удар було завдано по аеродрому "Кувейрес", на схід від Алеппо, який росіяни захопили ще 2015 року.

Бійці ГУР спершу знищили російський комплекс РЕБ, після чого дронами вдарили по інших військових об'єктах на аеродромі. Повідомляється, що цього удару було завдано наступного дня після зустрічі президента РФ Володимира Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом 24 липня.

відео дня

Варто зазначити, що на цьому аеродромі займалися тренуванням і відправленням іноземних найманців на війну проти України.

Розгром ПВК "Вагнера" в Малі - останні новини

Нагадаємо, у Малі повстанці перебили загін російської військової приватної кампанії "Вагнер", який намагався захопити місто Тінзауатен. Більшість "вагнерівців" було вбито, а частина потрапила в полон. Серед ліквідованих - "вагнерівець" із позивним "Лотос", який очолив ПВК після смерті її фінансиста Євгена Пригожина і колишнього ватажка Дмитра Уткіна та захоплював українські міста Бахмут і Соледар.

Дані про втрати російського збройного угруповання в Малі розповіли російські провоєнні блогери. У мережу також потрапили фото і відео з розгрому колони урядових сил і "вагнерівців" у Республіці Малі біля кордону з Алжиром. Пізніше з'явилася інформація про те, що повстанці в Малі запропонували передати Україні "вагнерівців", яких вони захопили в полон у Малі.

Пізніше в ГУР натякнули на нові удари по найманцях РФ. Представник ГУР пояснив, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не тільки інформацію, яка дозволила провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців".

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