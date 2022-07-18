УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Європа не зніме санкції з Росії, якщо війна закінчиться на умовах Путіна - Шольц

18 липня 2022, 17:07

Канцлер Німеччини закликав жителів Європи підготуватися до нелегкого і тривалого періоду.

Шольц, Путін
Санкції з РФ не знімуть, якщо війна закінчиться на умовах Путіна / колаж УНІАН, Reuters

Європа не скасує санкції, які були накладені проти РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну, якщо мир буде укладено на умовах Путіна. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він додав, що німцям, як і іншим жителям Європи, необхідно готуватися до нелегкого і тривалого періоду.

"Те, що нам, можливо, доведеться зберігати наші санкції в силі протягом тривалого часу, нам було зрозуміло спочатку. Нам також зрозуміло, що в разі миру на умовах, нав'язаних Росією, жодна з цих санкцій не буде скасована", - сказав Олаф Шольц.

Він закликав німців поставитися з розумінням і перетерпіти цей період, у зв'язку з чим в країні підвищилися ціни на бензин, продукти і електроенергію.

Раніше Шольц заявляв, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки. Однак вони будуть відрізнятися від тих, які прописані 5 статтею договору НАТО про колективну безпеку.

читайте такожСоюзники по НАТО передаватимуть Києву зброю стільки, скільки необхідно - Шольц

Переговори України і РФ про мир

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що мирні переговори з Росією будуть відновлені тільки після того, як російські окупанти зазнають поразки на фронті. До цього моменту переговори будуть безглуздими, так як "це буде знову мова ультиматумів".

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито захоплення окупантами всієї Луганської області прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україні слід зрозуміти умови Росії та сісти за стіл переговорів.

14 липня заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовність повернутись до переговорів з Україною. При цьому у Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін російське вторгнення Росія Олаф Шольц
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:07

"Судний день" для України: військовий експерт Жданов оцінив погрози Росії

18:05

"Київ не хоче миру": Захарова не зрозуміла слова Кулеби про переговори з РФ і все перекрутилаВідео

17:56

Першими зайдуть ЗСУ: у Зеленського розкрили сценарій звільнення КримуВідео

17:43

В Україні розширять список осіб, які не підлягають призову: кого стосуєтьсяВідео

17:41

Чому Україні час ударити по Кримському мосту та російським військовим базам у КримуПогляд

Реклама
17:32

Після місячного мовчання, Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, вийшов на зв'язок: "Щоб ви знали"

17:24

Великі гроші, переїзд і казкове везіння: 3 знаки зодіаку чекає 8 років удачіВідео

17:20

Потужні вибухи і стовп диму: десант ЗСУ спалив російські танки разом з екіпажемВідео

17:07

Європа не зніме санкції з Росії, якщо війна закінчиться на умовах Путіна - ШольцВідео

16:52

Україну накриє задуха: синоптики назвали дату рекордної спекиВідео

16:51

Контракт липовий, з грошима обдурили: окупант поскаржився на жорсткий "заміс" в УкраїніВідео

16:39

Зворушливі привітання з ювілеєм 55 років жінці - в прозі і віршах, красиві листівки і картинки

16:08

Контрнаступ на Донеччині: ЗСУ звільнили щонайменше два населені пункти - Арестович

16:08

ЗСУ просуваються на Херсонщині, у Харківській та Донецькій областях атакує РФ – розвідка БританіїВідео

16:07

"У трусах прийдеш": скандального друга Лукашенка - нардепа Шевченка вигнали із зали ВРВідео

15:52

На Харківщині спецзагін ЗСУ "покришив" десятки диверсантів РФ: у полоні командир ворожої ДРГВідео

15:49

Прикмети на 19 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

15:47

Група Rammstein підтримала Україну і розгорнула український прапор перед десятками тисяч людейВідео

15:44

Одні руїни: астролог назвала місяць, коли закінчиться ракетний терор і яке місто постраждає більшеВідео

15:12

Воюють в одному окопі: батько і син пішли в Нацгвардію разом бити окупантів

Реклама
15:01

Буде свіжою дуже довго: 2 золоті поради, як позбутися затхлого запаху постільної білизни

15:00

Найсмачніший торт Наполеон за 30 хвилин: дуже простий рецептВідео

14:59

РФ переходить до оборони: експерт спрогнозував терміни масштабного контрнаступу ЗСУВідео

14:59

Очікуємо HIMARS, гаубиці і танки: дали б все вчасно, утримали б Сєвєродонецьк та Лисичанськ - МЗСВідео

14:45

Мирні переговори відновляться лише після поразки РФ на фронті - КулебаВідео

14:34

"Тиждень почався вдало": ЗСУ влучили у скупчення окупантів на ХерсонщиніВідео

14:32

Потужні вибухи на Херсонщині: злетіли в повітря склади з БК окупантів РФВідео

14:26

ЗСУ під Харковом знищили 18-річного десантника-окупантаВідео

13:59

Армія України громить військові об'єкти РФ: ворог прибирає свої склади подалі від фронту - ГУРВідео

13:57

Труїли синтетичною отрутою: на праву руку Путіна скоєно замах – ЗМІВідео

13:36

"Нездорова людина": у Британії розкрили несподіваний діагноз ПутінаВідео

13:23

ЗСУ можуть звільнити Херсонську область вже у серпні – СоболевськийВідео

13:10

Неймовірна користь огірків, про яку ви не знали: кому потрібно терміново включити в раціонВідео

13:09

Сили ЗСУ і військ РФ зрівнялися, ніхто не збирається програвати – колишній глава розвідки ФінляндіїВідео

13:00

Зеленський призначив Малюка тимчасовим керівником Служби безпеки УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 липня 2022: Ракам - плітки, Дівам - випробування, Козерогам - хороші новиниВідео

12:45

На Луганщині бойовики з переляку збили свій винищувач "Су-34"Відео

12:10

"Заморожений" конфлікт викличе ще більш криваву війну між Україною і РФ - Подоляк

11:40

Деяких українців чекає "зрівнялівка" пенсій: експерт назвала умовуВідео

11:08

Баканова і Венедіктову насправді не звільнили – ОПВідео

Реклама
11:02

Потужні HIMARS знищують війська РФ в Україні: Шойгу "оголосив полювання" на артилерію ЗСУВідео

11:00

"Марсу потрібні люди": Ілон Маск пояснив, чому став батьком дев'ятьох дітейВідео

10:32

Бояться партизанів і ЗСУ: колаборанти в Мелітополі з переляку відмовилися ходити на роботуВідео

10:18

Через 4-6 місяців війна України з Росією припиниться і стане "замороженою" - колишній головком НАТОВідео

10:14

Гороскоп Таро на тиждень 18-24 липня: Терезам - щастя в любові, Козерогам - підказки Всесвіту, Рибам - везінняВідео

09:56

Армія України блокує повне захоплення військами РФ всієї Луганщини, ворог йде на Бахмут – ГайдайВідео

09:50

Зрівняли з землею три бази за добу: ЗСУ потужно вдарили по окупантамВідео

09:42

Проводжали воювати: на Буковині в ДТП загинув військовий і вся його родина

09:07

Масований обстріл Миколаєва: пролунало 10 вибухів, окупанти влучили в цивільні об'єктиВідео

08:58

Осколок прошив стегно: на Донбасі дівчинка-підліток закрила тілом братика від обстрілуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти