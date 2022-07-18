Європа не зніме санкції з Росії, якщо війна закінчиться на умовах Путіна - Шольц

Санкції з РФ не знімуть, якщо війна закінчиться на умовах Путіна / колаж УНІАН, Reuters

Європа не скасує санкції, які були накладені проти РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну, якщо мир буде укладено на умовах Путіна. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він додав, що німцям, як і іншим жителям Європи, необхідно готуватися до нелегкого і тривалого періоду.

"Те, що нам, можливо, доведеться зберігати наші санкції в силі протягом тривалого часу, нам було зрозуміло спочатку. Нам також зрозуміло, що в разі миру на умовах, нав'язаних Росією, жодна з цих санкцій не буде скасована", - сказав Олаф Шольц.

Він закликав німців поставитися з розумінням і перетерпіти цей період, у зв'язку з чим в країні підвищилися ціни на бензин, продукти і електроенергію.

Раніше Шольц заявляв, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки. Однак вони будуть відрізнятися від тих, які прописані 5 статтею договору НАТО про колективну безпеку.

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Переговори України і РФ про мир

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що мирні переговори з Росією будуть відновлені тільки після того, як російські окупанти зазнають поразки на фронті. До цього моменту переговори будуть безглуздими, так як "це буде знову мова ультиматумів".

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.