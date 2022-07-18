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Через 4-6 місяців війна України з Росією припиниться і стане "замороженою" - колишній головком НАТО

18 липня 2022, 10:18

Як каже адмірал Ставрідіс, приблизно через пів року активні бойові дії припиняться, а між позиціями ЗСУ та окупантів буде мілітаризована зона.

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Через 4-6 місяців війна України з Росією припиниться і стане "замороженою" / pixabay

Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс - колишній головком військ НАТО в Європі вважає, що війна Росії проти України, цілком ймовірно, підійде до кінця через чотири місяці - пів року і переформатується в "заморожений" конфлікт як у Кореї. Про це повідомляє портал Business Insider.

Як каже Ставрідіс, українська армія чинить вкрай сильний опір окупантам, а плани господаря Кремля Володимира Путіна кілька разів довели свою неефективність.

"Путін отримав трохи території в порівнянні з тим, з чого почав конфлікт. Я бачу, що це веде до закінчення "Корейської війни", тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, потужної ворожості, свого роду замороженого конфлікту. Побачимо це протягом чотирьох або шести місяців. Жодна зі сторін не може витримати набагато довше", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що керівництво країни-агресора РФ після невдалої спроби захопити Київ спробує встановити лінію поділу між неокупованими і окупованими регіонами України за "корейським" сценарієм.

Пізніше Буданов говорив, що перші перемоги України у війні проти Росії можна буде побачити вже найближчим часом - у серпні цього року.

"У серпні ви побачите, весь світ в принципі побачить перші перемоги України. Перший перелом", - зазначив розвідник.

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Автор: Єгор Бунін
НАТО Джеймс Ставрідіс новини України війна Росії та України
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