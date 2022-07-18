"Заморожений" конфлікт викличе ще більш криваву війну між Україною і РФ - Подоляк

Як каже представник Офісу президента України Михайло Подоляк, "корейський" сценарій закінчення україно-російської війни практично нереальний.
Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака, заявив ‒ будь-який "заморожений" конфлікт України з Росією означатиме повернення гарячої фази війни вже за кілька років. Свою думку чиновник висловив у пості в Twitter.
"Україна - не Корея, Росія - не КНДР. Різний контекст, різні масштаби. Будь-який заморожений конфлікт означатиме повернення війни через кілька років-більш підготовленої і кривавої", - йдеться в тексті.
Подоляк стверджує - остаточно закінчити війну і відновити безпеку в Європі можна тільки звільнивши українські території і завдати повної поразки Росії.
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Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що керівництво країни-агресора РФ після невдалої спроби захопити Київ спробує встановити лінію поділу між неокупованими і окупованими регіонами України за "корейським" сценарієм.
Пізніше Буданов говорив, що перші перемоги України у війні проти Росії можна буде побачити вже найближчим часом - у серпні цього року.
"У серпні ви побачите, весь світ в принципі побачить перші перемоги України. Перший перелом", - зазначив розвідник.
Пізніше адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс - колишній головком військ НАТО в Європі - говорив: війна між Україною і Росією підійде до кінця через чотири місяці - пів року і переформатується в "заморожений" конфлікт за типом Кореї.
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