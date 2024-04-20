"Цей тип нас боїться": Зеленський висміяв боягузливого і невпевненого Путіна

Володимир Путін у собі не впевнений, адже сміливі люди ядерною зброєю не погрожують, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський висміяв Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Країна-агресор РФ тисне на Україну, не зважаючи на свої жертви, зі свого боку для України важливими є люди і моральні цінності, заявив президент Володимир Зеленський.

"А Росії це не важливо. Їм важливі перемоги - не для РФ, а для Путіна. А для нього перемога - це відновлення СРСР шляхом знищення інших народів та інших незалежних країн. Тому Україна нікуди відступати не збирається", - підкреслив він в інтерв'ю бразильським журналістам.

Глава держави зазначив, що "за 30 років незалежності України Росія тут мала агентів і робила все, щоб Україна не розвивалася, щоб зброя віддавалася, щоб заводи ОПК були знищені", але Київ відновлює військове виробництво.

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"У нас є відповідні технології, ми боремося, щоб були поставки від партнерів. Усе дається непросто. Ейфорії немає, але руки ніхто не опускає. І повірте: Путін боїться нас дуже сильно. Я в цьому впевнений. Тому що він сам у собі не впевнений. Упевнені люди з великою армією, з великою державою, з такими надрами ядерною зброєю не погрожують світу. Сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існуванню землі, всьому живому. Тому для мене психотип цього "типу" абсолютно зрозумілий. І розуміючи це, ми повинні стояти міцно, стояти на своєму", - наголосив президент.

Зеленський також додав, що українці не збираються капітулювати перед Росією, оскільки Путін сам боїться українців і західної підтримки, яку вони отримують.

"Нікуди віра українців в Україну, віра людей у ЗСУ і себе не поділася. Щодо втоми - брехати не буду: вона є. Але всі ми з вами живі люди. Коли ви йдете на роботу, ви все одно повертаєтеся ввечері або вночі додому, і ви відчуваєте втому, але це не означає, що зранку ви не підете на свою роботу, яку ви поважаєте, любите і яка вам потрібна, щоби жити і годувати дітей. Так і в захисті України. Ми нікуди не дінемося, ми захищаємо свою державу, ми втомлюємося, але на ранок ми повинні знову робити свою роботу, тому що це - єдиний захист. Ми повинні жити і захищати дітей", - резюмував він.

Нагадаємо, що Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України. За словами Шойгу, основою діалогу могли б стати Стамбульські переговори. При цьому Шойгу пригрозив Лекорню, що відправлення французьких військ в Україну створить якісь "проблеми" для самої Франції.

У Франції відреагували на заяву Шойгу. У Франції спростували заяви російського Міноборони про готовність до проведення мирних переговорів між Україною і Росією. У французькому уряді не підтвердили таку інформацію з боку Росії.

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