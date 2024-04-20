"Цей тип нас боїться": Зеленський висміяв боягузливого і невпевненого Путіна

Країна-агресор РФ тисне на Україну, не зважаючи на свої жертви, зі свого боку для України важливими є люди і моральні цінності, заявив президент Володимир Зеленський.
"А Росії це не важливо. Їм важливі перемоги - не для РФ, а для Путіна. А для нього перемога - це відновлення СРСР шляхом знищення інших народів та інших незалежних країн. Тому Україна нікуди відступати не збирається", - підкреслив він в інтерв'ю бразильським журналістам.
Глава держави зазначив, що "за 30 років незалежності України Росія тут мала агентів і робила все, щоб Україна не розвивалася, щоб зброя віддавалася, щоб заводи ОПК були знищені", але Київ відновлює військове виробництво.
"У нас є відповідні технології, ми боремося, щоб були поставки від партнерів. Усе дається непросто. Ейфорії немає, але руки ніхто не опускає. І повірте: Путін боїться нас дуже сильно. Я в цьому впевнений. Тому що він сам у собі не впевнений. Упевнені люди з великою армією, з великою державою, з такими надрами ядерною зброєю не погрожують світу. Сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існуванню землі, всьому живому. Тому для мене психотип цього "типу" абсолютно зрозумілий. І розуміючи це, ми повинні стояти міцно, стояти на своєму", - наголосив президент.
Зеленський також додав, що українці не збираються капітулювати перед Росією, оскільки Путін сам боїться українців і західної підтримки, яку вони отримують.
"Нікуди віра українців в Україну, віра людей у ЗСУ і себе не поділася. Щодо втоми - брехати не буду: вона є. Але всі ми з вами живі люди. Коли ви йдете на роботу, ви все одно повертаєтеся ввечері або вночі додому, і ви відчуваєте втому, але це не означає, що зранку ви не підете на свою роботу, яку ви поважаєте, любите і яка вам потрібна, щоби жити і годувати дітей. Так і в захисті України. Ми нікуди не дінемося, ми захищаємо свою державу, ми втомлюємося, але на ранок ми повинні знову робити свою роботу, тому що це - єдиний захист. Ми повинні жити і захищати дітей", - резюмував він.
Нагадаємо, що Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України. За словами Шойгу, основою діалогу могли б стати Стамбульські переговори. При цьому Шойгу пригрозив Лекорню, що відправлення французьких військ в Україну створить якісь "проблеми" для самої Франції.
У Франції відреагували на заяву Шойгу. У Франції спростували заяви російського Міноборони про готовність до проведення мирних переговорів між Україною і Росією. У французькому уряді не підтвердили таку інформацію з боку Росії.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
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