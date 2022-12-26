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"Цей козир поки полежить у кишені": у Білорусі готуються до потенційного наступу - експерт

26 грудня 2022, 10:18
Поки що Росію влаштовує участь Білорусі у війні проти України на нинішньому рівні.
Білорусь, прикордонники
Експерт назвав ознаки підготовки в Білорусі до наступу / Фото Facebook GpkGovBY

Росія готує ґрунт для нового наступу в Україну з Білорусі. Це необхідно для відволікання українських сил. При цьому рішення про активну участь білоруських військових поки що ще не ухвалено. Про це розповів військовий експерт, полковник Сергій Грабський.

За його словами, ознаки, що свідчать про підготовку потенційної наступальної операції, відслідковуються ще з квітня.

Зокрема, на території Білорусі циклічно проводяться навчання, перевіряється готовність техніки та районів зосередження, проводиться періодична ротація сил і засобів.

"Ми постійно говорили, що противник утримує на кордоні з Україною 6-8 батальйонних тактичних груп і один підрозділ сил Спеціальних Операцій. Вони ротуються і в Білорусі готується особовий склад для дій саме в цих районах", - сказав Грабський в інтерв'ю РБК-Україна.

Крім того, в Білорусі проводиться підготовка аеродромної мережі, яка фактично передана в руки росіян, і підготовка шляхів сполучення і районів розвантаження військ. Також перекидаються додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.

"Не так давно білоруській армії передали комплекси "Іскандер" і С-400. Плюс, за останні два місяці здійснюється постійна передислокація в дозованому вигляді російських підрозділів. За місяць-півтора кількість російських підрозділів зросла на 2,5 тисячі", - додав Грабський.

За словами військового експерта, поки що Росію влаштовує участь Білорусі у війні проти України на нинішньому рівні. Кремль може розраховувати на додаткове формування 65-тисячного корпусу білоруських сил, які можуть бути задіяні в сухопутній агресії проти України, але вважає, що нехай "цей козир поки що полежить в кишені".

"Для Лукашенка і його господаря в Кремлі втрати серед білоруських бійців будуть критичними, якщо вони почнуть якісь активні наступальні сухопутні дії. Адже ідея наступу на Україну в білоруському суспільстві не дуже підтримується. Як наслідок, в країні можуть початися масові протестні акції, які потрібно буде придушити і відволікати ще на них додаткові сили і засоби", - вважає Грабський.

При цьому Україна змушена тримати на півночі сили та засоби, які дуже б стали в нагоді на інших напрямках.

"Тобто завдання з обмеження маневру і відволікання українських Сил оборони білоруси виконують. Тому на сьогоднішній день не виникає гострої необхідності, щоб білоруські сухопутні підрозділи вплутувалися в бойові дії на території України, їхній час ще не настав. Але це не означає, що там щось вирішує Лукашенко. Такого рішення просто поки немає", - констатував військовий експерт.

Ризик нового вторгнення в Україну з боку Білорусі

25 грудня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія перекидає до Білорусі мобілізованих та військову техніку. Українська розвідка весь час стежить за ситуацією. РФ хоче, щоб Білорусь відвернула на себе частину сил і засобів України.

Військовий експерт Олег Катков вважає, що з боку Білорусі спостерігається загроза повторного наступу на Україну. Ця загроза не зникне аж до закінчення війни і перемоги України.

24 грудня в Інституті вивчення війни заявили, що Москва формує умови для нового найнебезпечнішого курсу дій - відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва. Ці дії можуть бути російською інформаційною операцією або відображенням планів диктатора Путіна, вважають аналітики ISW.

При цьому дані, які зараз є, неоднозначні: деякі перевірені свідчення нарощування російської присутності в Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань і тренувань. При цьому як і раніше немає свідчень того, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі.

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