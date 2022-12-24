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"Сьогодні-завтра": експерт оцінив загрозу вторгнення з боку Білорусі та розповів, що заважає ворогу

24 грудня 2022, 19:34
Експерт зауважив, що у російсько-білоруського угруповання є проблеми, які не дозволяють їм наступати з півночі.
'Сьогодні-завтра': експерт оцінив загрозу вторгнення з боку Білорусі та розповів, що заважає ворогу
Експерт оцінив загрозу вторгнення з боку Білорусі / УНІАН

Окупаційні війська технічно вже можуть перейти в наступ на Україну з території Білорусі, проте є однин нюанс. У загарбників немає головного –злагодженості та ретельно складеного плану. Про це розповів військовий історик Роман Пономаренко в ефірі "Радіо НВ".

"Якщо брати технічний бік справи, то вони вже навіть сьогодні-завтра можуть розпочати цей наступ. У них умовно є військове угруповання. Різні цифри називають: чи то 70 тисяч зосередили, чи то під 100 тисяч. У них є військова техніка, запаси боєприпасів там. Технічно, на папері, у них вже зараз є люди і всі складові для того, щоб перейти у цей наступ", - розповів історик.

Однак, додав експерт, у російсько-білоруського угруповання є проблеми, які не дозволяють їм наступати з півночі:

"Немає головного – немає злагодженості. І немає ретельно спланованого плану. І можливості того, що коли вони перейдуть в наступ, все буде відбуватися за їхнім планом", - зазначив Пономаренко.

Історик також звернув увагу на те, що росіяни ще з радянських часів прив’язані до наказів, вони не мають ініціативи. Це, на його думку, не дозволить виконати плани Кремля.

"На папері у них все готово, але чи готове це все реально? Чи є готові всі плани? Чи є достатня мотивація? Чи є вишкіл? Чи є злагодження підрозділів? Якщо ви гоните натовп мобілізованих 50 тисяч людей, то це буде просто натовп. Це не будуть військові частини, які готові виконувати бойові завдання", - додав Пономаренко.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Як повідомлялося, президент країни-агресора Володимир Путін поїхав до Мінська на зустріч з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком. За словами керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Путін зустрівся з Лукашенком, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну.

За словами Подоляка, завдання Путіна - змусити Білорусь підтримати наступ на Україну в будь-якому вигляді. "Це можуть бути інформаційні кампанії, тренувальні заходи або навіть сухопутне вторгнення, але сумніваюся в можливості повторного наступу з території Білорусі", - сказав він.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

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війна в Україні Білорусь війна Росії та України
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