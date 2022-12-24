"Вони вигребуть": вторгнення Білорусі закінчиться поваленням режиму Лукашенка - експерт

Збройні сили Білорусі можуть взяти участь у другій хвилі вторгнення РФ, не виключив Віталій Кулик.

Віталій Кулик / УНІАН

Говорити про наступ Росії з боку Білорусі поки передчасно, заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Там немає достатнього обсягу військових формувань окупантів, підкреслив він в ході інтерв'ю Главреду.

"Я бачу, як російські ресурси і телеграм-канали активно розганяють інформацію, яка побічно повинна була вказувати на те, що вторгнення відбудеться ось-ось, що збіглося в часі з візитом Зеленського в США. Тому можна зробити висновок, що це може бути ІПСО по створенню такого очікування", - не виключив експерт.

Разом з тим він каже, що "в один сумний для України і Білорусі день, коли Лукашенко зламається", збройні сили Білорусі можуть взяти участь у другій хвилі вторгнення РФ.

"Відповідно, тоді вони вигребуть, оскільки іншого способу, окрім як завдати ракетних ударів по об'єктах військової інфраструктури Білорусі у нас не буде. Відповідно, нас нічого не буде стримувати і в питаннях військової допомоги опозиційним формуванням, які спокійно можуть перейти кордон і брати участь у безпосередньому звільненні Білорусі від окупаційного режиму Лукашенка", - додав Кулик.

Ймовірність вступу Білорусі у війну

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.

Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.

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