"Вони вигребуть": вторгнення Білорусі закінчиться поваленням режиму Лукашенка - експерт

Говорити про наступ Росії з боку Білорусі поки передчасно, заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
Там немає достатнього обсягу військових формувань окупантів, підкреслив він в ході інтерв'ю Главреду.
"Я бачу, як російські ресурси і телеграм-канали активно розганяють інформацію, яка побічно повинна була вказувати на те, що вторгнення відбудеться ось-ось, що збіглося в часі з візитом Зеленського в США. Тому можна зробити висновок, що це може бути ІПСО по створенню такого очікування", - не виключив експерт.
Разом з тим він каже, що "в один сумний для України і Білорусі день, коли Лукашенко зламається", збройні сили Білорусі можуть взяти участь у другій хвилі вторгнення РФ.
"Відповідно, тоді вони вигребуть, оскільки іншого способу, окрім як завдати ракетних ударів по об'єктах військової інфраструктури Білорусі у нас не буде. Відповідно, нас нічого не буде стримувати і в питаннях військової допомоги опозиційним формуванням, які спокійно можуть перейти кордон і брати участь у безпосередньому звільненні Білорусі від окупаційного режиму Лукашенка", - додав Кулик.
Ймовірність вступу Білорусі у війну
Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про планований візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.
Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.
Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.
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