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Це збільшило перевагу над росіянами: в ISW розповіли про головний козир ЗСУ

Марія Николишин
3 червня 2024, 09:56
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Російські резерви "місяцями нічого не роблять" через вузькі місця в навчанні, спричинені недостатньою кількістю інструкторів, повідомляють аналітики ISW.
Це збільшило перевагу над росіянами: в ISW розповіли про головний козир ЗСУ
ЗСУ мають суттєву перевагу над окупантами / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Якість української армії залишатиметься вищою, ніж у окупаційних російських військ у найближчій і середньостроковій перспективі, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що російське командування нещодавно використовувало мобілізований особовий склад - ув'язнених, свіжих контрактників і добровольців без належної підготовки для проведення масових "м'ясних атак", щоб досягти незначних успіхів в Україні. Вони продемонстрували готовність продовжувати нести значні втрати заради цих успіхів.

"Російський механізм формування збройних сил значною мірою відповідає рівню заміщення втрат в Україні, однак, стимулюючи швидку передислокацію нового особового складу для додаткових "м'ясних" штурмів, а не для ефективної підготовки. Російські воєнкори постійно скаржаться на неефективну російську підготовку після часткової мобілізації у вересні 2022 року", - повідомляється у звіті.

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Зазначається, що колишній російський інструктор "Шторму-Z" нещодавно заявив, що їхні "стратегічні" резерви "місяцями нічого не роблять" через вузькі місця в навчанні, спричинені недостатньою кількістю інструкторів.

"Подальша співпраця України з інструкторами НАТО надає Києву додаткові можливості для вдосконалення "своїх базових механізмів підготовки і поліпшення якості новорозміщеного персоналу"", - наголошують аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 3 червня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Харківській області. Внаслідок обстрілу РФ пошкоджень зазнали будинки бази відпочинку, є загиблий та поранені.

В той же час, ЗСУ продовжують знищувати сили окупантів на Харківському напрямку. Найзапекліші бої тривають у передмісті та в самому Вовчанську.

Також відомо, що підрозділи російської окупаційної армії просунулися біля населених пунктів на сході та півдні України.

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