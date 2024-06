Це збільшило перевагу над росіянами: в ISW розповіли про головний козир ЗСУ

Якість української армії залишатиметься вищою, ніж у окупаційних російських військ у найближчій і середньостроковій перспективі, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що російське командування нещодавно використовувало мобілізований особовий склад - ув'язнених, свіжих контрактників і добровольців без належної підготовки для проведення масових "м'ясних атак", щоб досягти незначних успіхів в Україні. Вони продемонстрували готовність продовжувати нести значні втрати заради цих успіхів.

Зазначається, що колишній російський інструктор "Шторму-Z" нещодавно заявив, що їхні "стратегічні" резерви "місяцями нічого не роблять" через вузькі місця в навчанні, спричинені недостатньою кількістю інструкторів.

"Подальша співпраця України з інструкторами НАТО надає Києву додаткові можливості для вдосконалення "своїх базових механізмів підготовки і поліпшення якості новорозміщеного персоналу"", - наголошують аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.