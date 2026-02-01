Рус
"Це ненормально": Зеленський розкритикував темпи ремонтних робіт в Києві

Руслана Заклінська
1 лютого 2026, 20:05
Президент провів великий селектор щодо ситуації в регіонах.
Понад 500 багатоповерхівок Києва досі без опалення / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

  • У Києві понад 500 багатоквартирних будинків без опалення
  • Ремонтні роботи в Києві недостатні
  • На Дніпровщині російські дрони вдарили по автобусу з шахтарями

У Києві наразі складна ситуація з теплопостачанням. Без опалення в столиці залишаються понад 500 багатоквартирних будинків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в регіонах.

"Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації – сотні будинків. Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті – недостатньо", - наголосив глава держави.

За його словами, на Київщині триває нарощування когенераційних потужностей та роздача теплових наборів - щодня близько 5 тисяч комплектів. У столиці також розгортають додаткові пункти обігріву та підтримки.

"Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр. Місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше – щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію", - зазначив президент.

Удар по автобусу з шахтарями

Зеленський розповів, що на Дніпровщині ворог вчинив черговий воєнний злочин. У місті Тернівка російські дрони атакували звичайний автобус, що перевозив шахтарів.

"На жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені", - додав він.

Ситуація у регіонах

Також окупанти цілеспрямовано били по залізничній логістиці на Дніпровщині та інфраструктурі у Конотопі на Сумщині. Президент зауважив, що залізничники працюють над відновленням зв’язку між регіонами. Через удари по лініях електропередач фіксувалися відключення у Нікополі та Марганці.

Зеленський також заслухав доповіді щодо ситуації в Харківській, Черкаській, Хмельницькій, Чернівецькій, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Чернігівській, Херсонській та Запорізькій областях.

"Окремо обговорили з міністром енергетики взаємодію з Румунією... Чернігівщина, Херсонщина, Запоріжжя та область – багато обстрілів, і на кожен із них має бути відповідь - як військова, так і дипломатична", - підсумував президент.

Атомна генерація / Інфографіка: Главред

Чи буде евакуація з Києва

Внаслідок серії масованих ударів Росії по критичній інфраструктурі Києва одна з теплоелектроцентралей більше не підлягає відновленню. Тимчасово систему стабілізували за рахунок жорстких графіків обмежень.

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп заявила, що евакуацію не планують, у місті працює понад 1400 "Пунктів незламності" та місць обігріву. У районах з проблемним теплопостачанням розгортають додаткові опорні пункти для тимчасового проживання. Містян закликають бути готовими до складних погодних умов і мати запаси продуктів, води, ліків та заряджені гаджети.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 1 лютого завершується строк так званого енергетичного перемир’я, оголошеного Росією. За даними моніторингових ресурсів, ворог планує відновити удари по енергетичній інфраструктурі України вже з 3 лютого.

Як повідомляв Главред, 1 лютого війська РФ завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Внаслідок удару є постраждалі.

Крім цього, російський безпілотник вдарив по службовому автобусу шахтарів у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Загинули 15 осіб, ще 7 отримали поранення і були госпіталізовані.

Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцілого здійснення його конституційних повноважень.

