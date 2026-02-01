Рус
15 загиблих та багато поранених - РФ вдарила по автобусу з людьми, перші деталі

Юрій Берендій
1 лютого 2026, 17:27оновлено 1 лютого, 18:16
Російські війська атакували ударним дроном службовий автобус підприємства, який перевозив шахтарів, повідомили в ДТЕК.
Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ вдарила по автобусу з шахтарями в Дніпропетровській області
  • Внаслідок атаки 15 цивільних громадян загинуло, ще 15 - поранені

Російські окупаційні війська вдарили дроном неподалік службового автобуса одного із підприємств. Вже відомо про 12 загиблих. Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та заступник міського голови Тернівки Вадим Добровольський.

"Ворог поцілив БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі. За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали. Деталі зʼясовуємо", - повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Заступник міського голови Тернівки Вадим Добровольський підтвердив влучання по автобусу та опублікував фото наслідків атаки.

/ Фото: Вадим Добровольський/Telegram

Волонтер Тимофій Кучер повідомив, що під ворожий удар попав автобус з шахтарями компанії "ДТЕК Павлоградвугілля".

У ДСНС України пізніше уточнили, що російський безпілотник атакував у службовий автобус одного з підприємств у Павлоградському районі. За попередніми даними, загинули 12 осіб, ще семеро дістали поранення й були доставлені до лікарні. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Фото наслідків ворожого удару по автобусу з цивільними людьми можна побачити у Telegram.

У ДТЕК згодом уточнили, що внаслідок атаки російських військ на шахтарський автобус загинули 15 працівників підприємства, ще семеро дістали поранення. Росія здійснила масований терористичний удар по шахтах ДТЕК у Дніпропетровській області.

"Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих", - зазначили в компанії.

Станом на 18:06 кількість постраждалих через російську атаку зросла до 15-ти.

Шахед / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 лютого завершується строк так званого енергетичного перемир’я, оголошеного Росією, однак, за даними моніторингових ресурсів, ворог планує відновлювати удари по енергетичній інфраструктурі України вже з 3 лютого.

1 лютого війська РФ завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Раніше, 29 січня, окупанти атакували Кривий Ріг дронами типу Shahed. Унаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення, а літня жінка загинула. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини Дніпропетровська Павлоград Дніпропетровська область Новини Павлограда атака дронів
04:29

SpaceX заважає росіянам використовувати Starlink під час атак - "Флеш"

