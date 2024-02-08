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"Це неприпустимо": у Міноборони назвали головну проблему бойових військових частин

Олексій Тесля
8 лютого 2024, 21:30
Потрібно переглянути підхід до формування потреб у ЗСУ, кажуть у Міноборони.
Міноборони України
У Міноборони України розкрили потреби військових частин / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів є неприпустимою, адже держава може забезпечити необхідним, однак для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб.

За даними Міноборони, фактичні потреби в медичному обладнанні часто не відповідають заявленим, заявила заступниця міністра оборони України Наталя Калмикова під час робочої наради з начальниками медичних служб видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту МО України, яку проводив командувач Медичними силами генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.

За словами Калмикової, наразі фактичні потреби в медичному обладнанні часто не відповідають заявленим.

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"На десятому році війни практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів неприпустима. Держава може забезпечити необхідним, але для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб. Керівний склад видів і родів військ має чітко розуміти, що і де потрібно кожній військовій частині, та оперативно надавати цю інформацію", - наголосила заступник міністра оборони.

Водночас учасники наради домовилися вдосконалити взаємодію всієї медичної вертикалі Збройних сил із Міністерством оборони України - задля покращення забезпечення військ усім необхідним.

Раніше в Міноборони пояснили, навіщо створили Сили безпілотних систем. Заступник глави Міноборони Олександр Павлюк сказав, що максимально створюються можливості для збільшення обсягів виробництва дронів і направлення їх у війська.

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли, як приходитимуть повістки. В Україні військовозобов'язаним приходитимуть електронні повістки. Спікер Мінборони розповів, як спрацює новий механізм.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає вдосконалення процедури військового обліку, зміни в призовному віці, надання відпустки військовослужбовцям, уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та багато іншого, включно з підставами для звільнення з військової служби.

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