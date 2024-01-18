Ситуація залишається напруженою: Сирський побував у військових частинах під Куп'янськом

Російська армія не припиняє штурмів на Куп'янському напрямку.

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Сирський побував у військових частинах під Куп'янськом / колаж: Главред, фото: Олександр Сирський

Сьогодні, 18 січня, командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до військових частин, які тримають оборону на Куп'янському напрямку. Про це командир повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами командувача, ситуація на напрямку як і раніше залишається дуже складною, тому що російські загарбники не припиняють ведення активних штурмових дій і здійснюють інтенсивне вогневе ураження.

Також він повідомив, що основні зусилля окупанти зосереджують на витісненні підрозділів України з Куп'янських лісів, а також на захопленні Синьківки.

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Крім іншого, Олександр Сирський разом з командирами частин проаналізував подальші дії противника і пропрацював варіанти для Сил оборони України.

"Безпосередньо на місцях заслухав доповіді командирів по обстановці, яка склалася і характеру дій ворога. Разом з командирами військових частин проаналізували ймовірні подальші дії противника і визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів і порядок вогневого ураження. Незважаючи на складну обстановку на Куп'янському напрямку ми тримаємо оборону і знищуємо ворога", - резюмував Сирський.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" окупаційні війська Росії активізувалися, вони почали наступальні операції по всій лінії фронту. Водночас, сили оборони України продовжують тримати оборону на цьому напрямку і по можливості переходять у контрнаступ.

Також, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що вдень 18 січня російська окупаційна армія завдала 6 авіаударів по Оріхову Запорізької області, внаслідок чого знищено цілий під'їзд багатоповерхівки.

Крім іншого, російські окупаційні війська намагаються перерізати дороги, які ведуть в Авдіївку для того, щоб оточити місто і залишити Сили оборони України на цьому напрямку без належного постачання. Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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