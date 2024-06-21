"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

Кирило Буданов каже, що він є прихильником нероздільного підходу сили і дипломатії.

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Кирило Буданов висловився з приводу ймовірності завершення війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Головне управління розвідки

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував імовірний сценарій закінчення війни в Україні.

"Тут неможливий ні корейський, ні молдавський, ні німецький сценарії - все це не спрацює. Тут має бути поставлена крапка, один раз і назавжди", - наголосив він під час онлайн-лекції для слухачів програми підготовки Senior Executive Fellows Школи управління ім. Джона Ф. Кеннеді. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету, повідомляє пресслужба ГУР.

Начальник ГУР упевнений, що подолати руйнівний ефект пропаганди Кремля всередині РФ зможе або певна форс-мажорна ситуація, або дуже тривала системна робота, яка може дати результат лише через кілька десятиліть.

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"Для Путіна найважливіше - це внутрішня стабільність, тому на питання контролю за ЗМІ, на питання роботи з соціумом, на питання контролю мас тощо вони витрачають усе, що тільки можливо навіть уявити - не тільки кошти. Це, до речі, один з основних аспектів чому РФ не йде на нову відкриту хвилю мобілізації. Керівництво Росії боїться негативного сприйняття в соціумі. Швидше за все, так і буде, якщо вони це зроблять", - не виключив він.

Водночас головний військовий розвідник України пояснив, що в рамках протистояння з агресивною Росією він є прихильником нероздільного підходу сили і дипломатії.

"Нині є всі ознаки руйнування світового порядку, створеного після Другої світової війни. І війна Росії проти України - яскраве свідчення того, як одна людина підірвала систему світової безпеки. Або ми всі разом змусимо повернутися до того світового порядку, який був створений і багато років більш-менш усіх задовольняв, або настав час для нового світового порядку", - додав Буданов.

Що Буданов раніше говорив про терміни завершення війни У квітні 2023 року очільник ГУР України Кирило Буданов говорив, що ЗСУ готуються до потужного контрнаступу і масштабного звільнення земель. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні. На запитання про те, коли закінчиться війна, Буданов сказав: "У дуже-дуже близькому майбутньому". Також Буданов говорив, що єдиний можливий варіант завершення війни - це повернення до адмінкордонів 1991 року. У жовтні Буданов змінив свій прогноз і сказав, що війна в Україні не закінчиться у 2023 році. За його словами, Україна "вибилася з графіка". Також глава ГУР прогнозував, що українські військові підуть у новий контрнаступ уже навесні 2024 року. "Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він (наступ, - Главред) закінчиться, тоді почнеться наш", - сказав Буданов. У лютому 2024 року глава ГУР України Кирило Буданов заявляв, що не бачить потенціалу для масштабного наступу російських окупантів або зміни лінії фронту в короткостроковій перспективі. В інтерв'ю CNN він заявив, що "найближчі півроку на фронті будуть цікавими, оскільки оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", а Україна відновлюватиме справедливість.

Сценарії завершення війни - головні новини за темою

Раніше диктатор Володимир Путін вибухнув "умовою" завершення війни. Президент РФ має намір продовжувати агресивну війну проти України, якщо Китай і Захід не відреагують на його так звану ініціативу.

Нагадаємо, Україна не може дозволити собі сценарій заморозки війни, сказав президент Володимир Зеленський. Такий крок означав би, що воювати доведеться майбутнім поколінням українців.

Не можна йти на заморозку війни, інакше Путін скористається паузою і знову нападе, зазначив Володимир Зеленський. Наразі Росія має проблеми з ракетами, снарядами та військовими, тому їй потрібна "перерва" перед повторенням військової агресії.

Як повідомлялося раніше, США шукають прийнятне завершення війни. Потенційними посередниками в переговорах Росії та України може стати Саудівська Аравія, Туреччина і Ватикан.

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