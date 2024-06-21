УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

Олексій Тесля
21 червня 2024, 13:23
753
Кирило Буданов каже, що він є прихильником нероздільного підходу сили і дипломатії.
Буданов, ЗСУ
Кирило Буданов висловився з приводу ймовірності завершення війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Головне управління розвідки

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував імовірний сценарій закінчення війни в Україні.

"Тут неможливий ні корейський, ні молдавський, ні німецький сценарії - все це не спрацює. Тут має бути поставлена крапка, один раз і назавжди", - наголосив він під час онлайн-лекції для слухачів програми підготовки Senior Executive Fellows Школи управління ім. Джона Ф. Кеннеді. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету, повідомляє пресслужба ГУР.

Начальник ГУР упевнений, що подолати руйнівний ефект пропаганди Кремля всередині РФ зможе або певна форс-мажорна ситуація, або дуже тривала системна робота, яка може дати результат лише через кілька десятиліть.

відео дня

"Для Путіна найважливіше - це внутрішня стабільність, тому на питання контролю за ЗМІ, на питання роботи з соціумом, на питання контролю мас тощо вони витрачають усе, що тільки можливо навіть уявити - не тільки кошти. Це, до речі, один з основних аспектів чому РФ не йде на нову відкриту хвилю мобілізації. Керівництво Росії боїться негативного сприйняття в соціумі. Швидше за все, так і буде, якщо вони це зроблять", - не виключив він.

Водночас головний військовий розвідник України пояснив, що в рамках протистояння з агресивною Росією він є прихильником нероздільного підходу сили і дипломатії.

"Нині є всі ознаки руйнування світового порядку, створеного після Другої світової війни. І війна Росії проти України - яскраве свідчення того, як одна людина підірвала систему світової безпеки. Або ми всі разом змусимо повернутися до того світового порядку, який був створений і багато років більш-менш усіх задовольняв, або настав час для нового світового порядку", - додав Буданов.

Що Буданов раніше говорив про терміни завершення війни

У квітні 2023 року очільник ГУР України Кирило Буданов говорив, що ЗСУ готуються до потужного контрнаступу і масштабного звільнення земель. Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні. На запитання про те, коли закінчиться війна, Буданов сказав: "У дуже-дуже близькому майбутньому".

Також Буданов говорив, що єдиний можливий варіант завершення війни - це повернення до адмінкордонів 1991 року.

У жовтні Буданов змінив свій прогноз і сказав, що війна в Україні не закінчиться у 2023 році. За його словами, Україна "вибилася з графіка".

Також глава ГУР прогнозував, що українські військові підуть у новий контрнаступ уже навесні 2024 року.

"Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він (наступ, - Главред) закінчиться, тоді почнеться наш", - сказав Буданов.

У лютому 2024 року глава ГУР України Кирило Буданов заявляв, що не бачить потенціалу для масштабного наступу російських окупантів або зміни лінії фронту в короткостроковій перспективі.

В інтерв'ю CNN він заявив, що "найближчі півроку на фронті будуть цікавими, оскільки оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", а Україна відновлюватиме справедливість.

Сценарії завершення війни - головні новини за темою

Раніше диктатор Володимир Путін вибухнув "умовою" завершення війни. Президент РФ має намір продовжувати агресивну війну проти України, якщо Китай і Захід не відреагують на його так звану ініціативу.

Нагадаємо, Україна не може дозволити собі сценарій заморозки війни, сказав президент Володимир Зеленський. Такий крок означав би, що воювати доведеться майбутнім поколінням українців.

Не можна йти на заморозку війни, інакше Путін скористається паузою і знову нападе, зазначив Володимир Зеленський. Наразі Росія має проблеми з ракетами, снарядами та військовими, тому їй потрібна "перерва" перед повторенням військової агресії.

Як повідомлялося раніше, США шукають прийнятне завершення війни. Потенційними посередниками в переговорах Росії та України може стати Саудівська Аравія, Туреччина і Ватикан.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Кирило Буданов мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Вісім бригад кинули на штурм: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту

Вісім бригад кинули на штурм: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту

15:10 Україна
Вступ України до Євросоюзу: у ЄС назвали дату старту переговорів

Вступ України до Євросоюзу: у ЄС назвали дату старту переговорів

14:22 Світ
"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

13:23 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз 45201

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз

Погром могил Да Вінчі , Петриченка і Джуса : затримано жінку, хто вона 2965

Погром могил "Да Вінчі", Петриченка і "Джуса": затримано жінку, хто вона

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю 2254

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю

Церковне свято: що категорично заборонено робити 21 червня 2150

Церковне свято: що категорично заборонено робити 21 червня

Останні новини

15:10

Вісім бригад кинули на штурм: у ЗСУ назвали "найгарячіші" ділянки фронту

15:00

Кілометрові нігті та яхта: Началджіоглу показався з донькою від Ані Лорак

14:56

Як у домашніх умовах перевірити срібло - топ 5 легких способів

14:39

Бачили всі, але призначення знають одиниці: для чого потрібен "язичок" в горлі

14:32

Вирішальний момент: яка помилка не дозволить РФ захопити Часів Яр - Forbes

Євро 2024 Словаччина Україна: онлайн-трансляція матчуЄвро 2024 Словаччина Україна: онлайн-трансляція матчу
14:22

Вступ України до Євросоюзу: у ЄС назвали дату старту переговорів

14:12

Кумедне фото зробила Кейт: як сім'я привітала принца Вільяма з днем народження

13:43

Чи то Словаччина, чи то Словенія: Ребров переплутав, з ким зіграє збірна України

13:40

Війна може тривати ще 4-5 місяців "але": названо головну умову для перемогиВідео

Реклама
13:25

"Це було його рішення": Олена Зеленська розповіла про труднощі у стосунках із Володимиром Зеленським

13:23

"Це не спрацює": Буданов розкрив єдиний сценарій завершення війни

13:12

Чому кішки ходять за господарем у туалет - таємниця чотирилапих вас здивує

13:07

12 років в'язниці: СБУ почала полювання на Кузю із серіалу "Універ"

13:01

Російська ППО перестаралась: окупанти втратили ще один вертоліт – деталі

12:57

РФ уперше могла скинути на Україну нову бомбу ФАБ-3000: що кажуть у Повітряних силах

12:37

За якої умови військовозобов'язані можуть не брати повістку: юристи відповіли

12:26

Ворог б'є по Україні з новою тактикою: у ЗСУ розкрили деталі ракетного удару РФ

12:08

Генштаб підтвердив нічні удари по РФ: уражено НПЗ і місця зберігання "Шахедів"

12:00

Втрати РФ зростають: відомо, коли ЗСУ зможуть перехопити ініціативу на фронті

11:46

Український телеведучий шокував схудненням майже на 30 кгВідео

Реклама
11:42

Огризко пояснив, чому Росія опинилася на фінішній прямій до розпаду

11:33

Гороскоп Таро на липень 2024: Козерогам - новий початок, Водоліям - конфлікт, Рибам - грошіВідео

11:20

"Силовий примус": в ОП назвали умову участі РФ у другому Саміті миру

11:02

"Сподівається, що помру": онкохвора Шеннен Доерті розповіла про цинічний вчинок колишнього

10:54

Як українцям отримувати високу пенсію: експерти назвали реальні способи

10:52

Біля кордону з Україною: Білорусь розпочала раптову перевірку готовності армії

10:44

Китайський гороскоп на завтра 22 червня: Тиграм - дурні суперечки, Свиням - стрес

10:18

Ексглава МЗС пояснив, чому на Саміті схвалили тільки три пункти Формули мируВідео

10:10

"Фотографії красиві зробив": відомий український письменник вступає до ЗСУ

10:06

Київ не хоче прямих контактів із РФ: Кулеба пояснив формат участі Росії в саміті миру

09:51

Окупанти атакували позиції ЗСУ новою бомбою: яка небезпека для України - ISW

09:35

Мовчунка Анастасія Стоцька вперше загоровила про своє таємне весілля

09:35

Навіщо потрібна ямка над губою: секрет тіла, який вас здивує

09:31

Що робити, якщо в гардеробі завелася міль: гуру прибирання розкрила секрет боротьби з комахамиВідео

09:15

Загроза "обвалу фронту": у МВС різко висловилися щодо демобілізації

09:00

Розпад Росії неминучий, вона виходить на фінішну пряму – ОгризкоВідео

08:55

"Це було не так": Позитив розповів, коли почався його новий роман

08:48

Що можна провозити до Польщі автобусом з України: правила 2024 року

08:30

Гороскоп на завтра 22 червня: Ракам - райський період, Тельцям - велика заздрість

08:12

ЗСУ відбили позиції у Вовчанську і просунулися вперед: в ISW дізналися деталі

Реклама
08:10

Хто представлятиме РФ на мирних переговорах?Погляд

08:06

РФ програє війну: в ISW назвали важливу умову

07:24

Дрони атакували Краснодарський край РФ: на аеродромі в Єйську - потужна пожежаВідео

06:10

Що там з виборами в США: які дебати та хто виграєПогляд

05:55

"Відрізати голову і принести": з'явилося перехоплення звірячого наказу російського командираВідео

05:30

Ребус для тих, у кого зір яструба: треба за 8 секунд знайти морську зірку

05:00

Солідарний з українцями: Максим Галкін здивував вчинком

04:35

Смачно та просто: рецепт кабачкової намазки з сиром – рідні проситимуть щеВідео

04:02

Спалах інфекційних хвороб: в МОЗ б'ють тривогу через відключення світла

03:33

Чому коти роблять смішні гримаси: відповідь вас здивує

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти