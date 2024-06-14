США шукають прийнятне завершення війни: в The Economist назвали дату переговорів з РФ

Потенційними посередниками у переговорах Росії та України може стати Саудівська Аравія, Туреччина та Ватикан.

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Коли розпочнуться переговори з Росією / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Серйозні переговори із Росією найімовірніше розпочнуться наприкінці 2024 року. Посередниками у переговорах може виступити Саудівська Аравія, Туреччина або Ватикан. Про це йдеться в матеріалі видання The Economist.

"Погляди вже починають звертатися до альтернативних переговорних майданчиків, які, можливо, почнуться вже пізньої осені. В якості потенційних посередників називають саудівців, турків і Ватикан. Цікаво, що всіх запросили на саміт G7 на півдні Італії, який відбудеться напередодні українсько-швейцарського", - зазначають у статті, яку опублікували напередодні Саміту миру у Швейцарії.

У матеріалі наголошується, що хоча Путін сигналізує про готовність до миру та переговорів, він хоче зберегти статус-кво з окупацією територій України. Пропозиція російського диктатора не влаштовує Україну та її партнерів, оскільки вона рівнозначна капітуляції. На думку колишнього генерального секретаря НАТО, який консультує Україну, "російські війська мають залишити Україну до початку переговорів".

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"Офіційно Америка каже, що Україна сама визначає, чого вона хоче. Насправді терпіння закінчується, і вже точаться розмови про те, що, на думку Америки, може бути прийнятним завершенням війни. Це не означає, що переговори ведуться. Принаймні на даний момент Росія, схоже, не спілкується з жодною великою західною країною. Відносини між Америкою та Росією здебільшого звелися до технічних контактів", - зазначили у матеріалі.

Видання підкреслює, що кінцевий термін початку переговорів залежатиме від багатьох факторів, включаючи ситуацію на фронті, стан здоров'я російського президента Володимира Путіна та результати американських виборів у листопаді.

Видання підкреслює, що кінцевий термін початку переговорів залежатиме від багатьох факторів, включаючи воєнну ситуацію на передовій, стан здоров'я російського президента Володимира Путіна та результати американських виборів у листопаді. Якщо Україна зможе втримати свої позиції після наступу окупантів, вона опиниться в сильнішій позиції на переговорах.

У The Economist стверджують, що "кінець цього року є найбільш ранньою передбачуваною датою для початку переговорів", але цей процес може затягнутися.

Заява Путіна про мир та реакція на неї - подробиці

Нагадаємо, Путін висловив пропозицію щодо миру, заявляючи, що Україна має вивести свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Він обіцяв зупинити вогонь і розпочати переговори при виконанні цих умов, наголошуючи, що нібито інакше будуть інші варіанти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін відроджує нацизм. Російський лідер хоче, щоб Україна відмовилася від своїх окупованих територій, але він також хоче і українських неокупованих територій. Зеленський порівняв ці кроки зі стратегією Гітлера щодо Чехословаччини та попередив про небезпеку російської агресії.

Як повідомляв Главред, генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що заява Путіна про те, що для початку мирних переговорів з РФ ЗСУ мають вийти з території чотирьох українських областей, а Київ зобов'язаний заявити про відсутність планів вступити в НАТО, - не пропозиція миру, а пропозиція ще більшої агресії.

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