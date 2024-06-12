Росію посадять за стіл - на Саміті миру хочуть озвучити рішення про переговори

На Саміті миру мова може зайти про переговори з агресором Росією. Наразі остаточно це не затверджено, однак в документі заходу з'явилися цікаві формулювання.

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Під час Саміту миру лідери можуть обговорити питання переговорів з Росією / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, flickr

Саміт, що пройде у Швейцарії 15-16 червня за участі майже 100 країн світу, має на меті розпочати обговорення мирного процесу. Україна при цьому не запрошувала на захід Російську Федерацію. Однак у розпорядження "Радіо Свобода" потрапив проєкт комюніке з цікавими деталями.

Якщо лідерам вдасться досягти домовленостей щодо ядерної та продовольчої безпеки, повернення військовополонених і викрадених дітей, то мова може зайти про майбутні мирні переговори, де будуть залучені "представники всіх сторін", йдеться у висновках саміту миру в Швейцарії.

Важливо підкреслити, що документ наразі не є остаточним і його текст ще може бути змінений перед схваленням. Але в проєкті наполягають - мир можливий лише у випадку залучення усіх сторін конфлікту.

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"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає участі й діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили вжити конкретних кроків у майбутньому у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників усіх сторін. Статут Організації Об’єднаних Націй, зокрема принципи поваги до територіальної цілісності й суверенітету всіх держав, може і буде служити основою в досягненні всебічного, справедливого і міцного миру в Україні", – йдеться в документі.

Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Участь країн у Саміті миру у Швейцарії

Нагадаємо, кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії, знизилася. З 93 країн, які раніше підтвердили свою участь, наразі готові прибути лише 78.

Напередодні з'ясувалось, що Володимир Зеленський "гірко розчарований" відмовою офіційного Пекіну взяти участь у проведенні Глобального саміту миру, який пройде в найближчі дні в Швейцарії.

Раніше повідомлялось, що країна-агресор Росія може взяти участь у конференції, яка відбудеться за підсумками Саміту миру.

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