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Саміт миру та перелом у війні: експерт сказав, що змусить РФ задуматись про мир

Марія Николишин
14 червня 2024, 13:38
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За словами експерта, на саміті миру звучатимуть дуже неприємні для РФ речі: викрадення Росією дітей, обмін полоненими "всіх на всіх", свобода судноплавства.
Саміт миру та перелом у війні: експерт сказав, що змусить РФ задуматись про мир
15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот, pixabay

Уже цими вихідними, 15-16 червня, у Швейцарії відбудеться саміт миру, покликаний вирішити проблему російської агресії проти України та усунути загрози, які створює Росія. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що миттєвих результатів саміту не буде, але задані рамки дозволять мобілізувати потрібні Україні зусилля.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що на цьому саміті звучатимуть дуже неприємні для РФ речі.

"Там звучатимуть дуже неприємні для РФ речі: викрадення Росією дітей, обмін полоненими "всіх на всіх", свобода судноплавства. З останнім Україна вже впоралася без різних порадників, загнавши СБУшними дронами Sea Baby Чорноморський флот РФ геть-куди", - сказав експерт.

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За його словами, світ розділився на два табори, і цей саміт покаже, що всі розмови Китаю про мир виявилися фікцією, що зажене Пекін у дипломатичну пастку.

"Подейкують, що це Путін попросив китайців не приїжджати - це їхні проблеми, що вони слухають Путіна (неценз.) і змушені розповідати "китайські народні казки" про те, що 26 країн підтримали "мирну" ініціативу Пекіна, а 45 дали позитивний відгук. Але при цьому списку країн Китай не показав", - наголосив Загородній.

Він також додав, що для держави, яка претендує на ключові ролі в цьому світі, якось усе це слабко.

"Основне вже зроблено - дозволено удари західною зброєю по території Росії. Але ж ніщо так не змусить РФ прагнути до миру, як удари по ній. Це реальні кроки з реалізації мирного плану Зеленського і пунктів саміту миру", - підсумував політичний та економічний експерт.

Саміт миру та перелом у війні: експерт сказав, що змусить РФ задуматись про мир
Саміт миру у Швейцарії / Інфографіка: Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - останні новини

За підсумками Саміту миру Україна розраховує на комюніке, де буде прописано вирішення проблем, на яких акцентує увагу Київ, сказав Володимир Зеленський. Потрібно узгодити заснований на формулі України план перемовин і згодом вести дискусії на базі цього документа з РФ.

У Швейцарії заявили, що на Саміті миру 15-16 червня обговорюватимуть три ключові питання: ядерну безпеку, продовольчу безпеку та повернення викрадених дітей. У Берні вважають, що згодом питання обговорюватимуть і з російськими представниками.

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії. За його словами, йдеться не про мирні перемовини, а демонстрацію Росії, що Статут ООН і міжнародне право все ще працюють.

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