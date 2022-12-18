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"Це говорить алкоголь": Зеленський висміяв нікчемні погрози росіян через системи Patriot для України

18 грудня 2022, 16:44
Президент підтвердив, що особисто веде переговори з президентом США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot.
'Це говорить алкоголь': Зеленський висміяв нікчемні погрози росіян через системи Patriot для України
Зеленський висміяв погрози росіян через Patriot / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський висміяв нікчемні погрози російських чиновників через можливу передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot. Глава держави підкреслив, що погрози на адресу України та Заходу спричинені алкоголізмом деяких росіян. Про це він сказав в інтерв'ю французьким каналам TF1 та LCI.

"Погрози від деяких російських офіційних осіб щодо наявності Patriot на нашій землі, вони смішні. Я вважаю, що це говорить алкоголь в організмі деяких цих офіційних осіб, які дуже часто нетверезими щось формулюють і комусь погрожують", - заявив український гарант.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи не йдеться саме про того росіянина, чиє прізвище починається на "М" (Дмитро Медведєв, заступник голови Ради Безпеки РФ, - Главред), Зеленський відповів: "Можливо. Я думаю, що він вже давно ні на що не починається, він вже давно закінчився".

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Також президент підтвердив, що особисто веде переговори з президентом США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot.

"Процес іде, я цим особисто займаюся. У принципі, це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо – це мої стосунки з президентом Байденом", - сказав Зеленський і додав, що "з великим позитивом дивиться на це питання".

Передача Україні ППО Patriot

Як повідомляв Главред, США завершують підготовку з відправлення в Україну системи протиракетної оборони Patriot. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни.

"Ми вже тривалий час обговорюємо передачу Україні систем Patriot з нашими партнерами, тому що ця система дорога і розроблена з високим ступенем складності. Я вважаю, що Patriot також можуть з'явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі", - зазначив міністр.

Відомо, що американські партнери планують відправити в Україну одну батарею ЗРК Patriot, яка охоплює до восьми пускових установок. Комплекси ППО виділять із запасів Пентагону і перемістять їх з іншої країни.

Нещодавно президент США Джо Байден натякнув на новини про можливе постачання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Прямо перед посадкою Байдена на президентський літак репортер запитав у нього, чи будуть США передавати Україні ракетні комплекси Patriot. "Ви все скоро почуєте", - сказав Байден.

Як зауважив редактор військового порталу Defense Express Олег Катков, американська система ППО Patriot легко здатна збивати іранські дрони моделі "Шахед", але вона в принципі призначена для знищення балістичних ракет.

Більше новин про передачу Україні ЗРК Patriot:

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України ЗРК Patriot
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