'Розмовляти з Росією треба': Зеленський прокоментував можливість діалогу з РФ та назвав цілі ЗСУ

Зеленський наголосив, що Україну не цікавить Москва чи Санкт-Петербург, нас цікавить лише наша земля, яку ми хочемо деокупувати.

Зеленський заявив, що Україну цікавить виключно повернення своїх земель / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну цікавить виключно повернення своїх земель, а тому ЗСУ не збираються йти на Москву. Також український гарант зазначив, що розмовляти з Росією треба, але тільки з тією Росією, яка готова поважати нашу державу. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

Так, у Зеленського запитали, чи колись поновляться переговори з Росією з огляду на те, що немає мети дійти до Москви, як це було у 1945 році у випадку з Берліном.

"Нас не цікавить Москва. Нас не цікавить Санкт-Петербург. Нас не зацікавлять чужі землі. Нас не цікавить життя Російської Федерації. Тому нас цікавить тільки наша земля. І ми хочемо її деокупувати. Ось і все", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив: "Розмовляти з Росією треба, з тією Росією, яка готова поважати вас. Яка готова говорити не зброєю, а словами. Яка готова вам віддати, тим чи іншим шляхом, ваші законні території згідно з міжнародним правом. От із цією Росією можна буде говорити. Але не з нацистською".

Переговори між Україною та РФ

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні. За його словами, "конфлікт може закінчитися і завтра", і залежить це від президента України Володимира Зеленського. Таким чином Пєсков натякнув на те, що Україна повинна піти на терористичні умови країни-агресора.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не має наміру вести перемовини з Росією. Москва намагається використати перемовний процес, щоб отримати паузу в бойових діях і підготуватися до нового наступу. Тому українська держава продовжує звільняти свої території військовим шляхом.

Як зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс, оптимальним засобом прискорення процесу перемовин України та Росії є постачання озброєнь Києву. Агресор на заклики української держави до миру щоразу відповідає все більшою ескалацією та демонстрацією своєї неготовності до реальних перемовин.

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