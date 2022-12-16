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"Ви все почуєте": Байден натякнув на новини про постачання Україні ППО Patriot

16 грудня 2022, 22:31
Варто відзначити, що поки немає ніяких подробиць і офіційних підтверджень цього.
Джо Байден, ППО Patriot
Байден натякнув на новини про передачу ППО Україні / Колаж фото УНІАН , Defense.gov/John Hamilton

Президент США Джо Байден натякнув на новини про можливе постачання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив репортер CNN Дональд Джудда на своїй сторінці в Twitter.

Прямо перед посадкою Байдена на президентський літак репортер запитав у нього, чи будуть США передавати Україні ракетні комплекси Patriot.

"Ви все почуєте через кілька хвилин", - сказав Байден.

Варто відзначити, що поки немає ніяких подробиць, які стосувалися б передачі ППО Patriot.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Передача Україні ППО Patriot

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони ФРН Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віцепрем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Джо Байден ЗРК Patriot
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