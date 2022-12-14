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Легендарний комплекс ППО Patriot прикриє небо: деталі передачі ЗРК Україні

14 грудня 2022, 09:49
Комплекси ППО виділять Україні із запасів Пентагону і перемістять їх з іншої країни, пише AP.
Patriot, ВСУ
ЗРК Patriot планують передати ЗСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Стали відомі подробиці очікуваної передачі Україні систем ППО Patriot Сполученими Штатами Америки.

Американські партнери планують відправити в Україну одну батарею ЗРК Patriot, яка охоплює до восьми пускових установок, пише Associated Press.

Відзначається, що комплекси ППО виділять із запасів Пентагону і перемістять їх з іншої країни.

У повідомленні уточнюється, що Україна отримає одну батарею Patriot, яка містить до восьми пускових установок. Кожна з них здатна нести по чотири ракети.

Крім того, система включає радар, станцію управління, комп'ютери та генератори. Для її експлуатації та обслуговування потрібно близько 90 осіб, проте з фактичними запусками можуть впоратися троє фахівців.

За інформацією джерел, рішення Пентагону про передачу Україні системи ПРО може бути прийнято на цьому тижні, а оголосити про це планують 15 грудня.

Передача Україні ППО Patriot

Як повідомляв Главред, раніше міністр оборони ФРН Христині Ламбрехт запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Зокрема, було запропоновано використовувати винищувачі Eurofighter і системи ППО Patriot.

21 листопада віце-прем'єр-міністр, глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував розмістити додаткові установки американського зенітно-ракетного комплексу Patriot біля кордону з Україною.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені тільки для використання на території НАТО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot. За його словами, Альянс надав Україні системи протиповітряної оборони, але якщо мова йде про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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