"Це геноцид проти України": Зеленський приїхав у Бучу

Володимир Зеленський / ВВС

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу, в якій були виявлені свідчення масових вбивств росіянами українських мирних жителів.

Як повідомляє ВВС, президент оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.

Президент заявив, що Росія скоїла військові злочини і геноцид в Україні.

У Володимира Зеленського запитали, чи вважає він все ще можливим обговорювати мир з Росією.

"Так, тому що Україна повинна знайти мир. Ми в Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні і військові зусилля", - сказав Зеленський.

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

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Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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