Ґвалтували і вбивали: розвідка оприлюднила імена окупантів, які влаштували "різанину в Бучі"

Буча / соцмережі

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України опублікували імена російських окупантів, які причетні до військових злочинів у Бучі.

Як повідомляє пресслужба ГУР МО, йдеться про 64-ту окрему мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України отримало список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли військові злочини проти народу України в м. Буча", - йдеться в повідомленні.

У відомстві запевняють, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Повний список і імена тих, хто скоював злочини в Київській області можна подивитися за посиланням.

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Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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