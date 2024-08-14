Україна створює буферну зону в Курській області: усі подробиці

З-поміж іншого, Україна планує відкрити гумкоридори і запросити на звільнені території міжнародні організації.

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Україна просувається углиб Росії / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Головнокомандувача Олександра Сирського, МО РФ, скріншот відео

Україна формує у Курській області так звану буферну зону - задля захисту українських прикордонних регіонів, повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За словами глави МВС Ігоря Клименка, тільки влітку росіяни завдали понад 2 тисячі ударів по території Сумщини.

Вказується, що у межах цієї зони перебуватимуть цивільні росіяни. Вони, підкреслила Верещук, знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права.

Трохи раніше президент Володимир Зеленський анонсував створення у взятих під контроль селах і містах Курської області військових комендатур.

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Україна обіцяє відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення і і допустити міжнародні організації для моніторингу ситуації.

Буферна зона в Росії - навіщо

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Росія з початку літа завдала понад 2 тисячі ударів різними видами озброєння по Сумській області. Україна натомість була вимушена евакуювати населення 183 сіл і містечок.

"Створення буферної зони на території Курської області - крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів", - підкреслив Клименко.

Варто зауважити, що ще навесні диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін погрожував перетворити українські прикордонні регіони у "санітарну зону".

Бої у Курській області - головне про операцію ЗСУ в Росії

З початку операції у Курській області - станом на 14 серпня - ЗСУ просунулися на сотні квадратних кілометрів углиб Росії. Сьогодні вдень Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів вже про нові успіхи.

"У Курській області просуваємося далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період", - розповів, своєю чергою, глава держави Володимир Зеленський.

Через стрімке просування Росія вимушена була "зняти" деякі підрозділи з фронту і перекинути їх на Курський напрямок. Однак конкретних цифр цієї кампанії ЗМІ не називають.

Відомо, що через відсутність вільних резервів російське командування посилює Курський напрямок також строковиками без будь-якого бойового досвіду. Крім того, є повідомлення насильницького перекидання відмовників з-під Петербурга.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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