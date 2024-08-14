Просуваємось далі: Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в Курську

Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат, сказав Зеленський.

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Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в Курську / колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/osirskiy, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Володимир Зеленський розповів про доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо операції в Курській області.

За словами Головкома, угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області.

Так, від початку доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів.

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"У Курській області просуваємося далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період", – ідеться в повідомленні Зеленського.

Сирський також додав, що завершено пошук та знищення противника в місті Суджа.

Крім того, президент висловив вдячність усім причетним.

"Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", - наголосив він.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, 14 серпня українські журналісти вперше потрапили в Курську область РФ, частина якої перебуває під контролем ЗСУ. Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна показала, як українські військові зняли російський прапор з адмінбудівлі в Суджі.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан говорив, що армія країни-агресорки Росії підтягнула у Курську область свої резерви, але їхня кількість незначна. Ймовірно, що серйозно ситуацію в цьому регіоні росіяни не сприймають.

Крім того, як пише Forbes, вже у вівторок з'явились перші відео, як військові скидають американські бомби JDAM по цілях у Курську.

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