Просуваємось далі: Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в Курську

Володимир Зеленський розповів про доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо операції в Курській області.
За словами Головкома, угрупування Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області.
Так, від початку доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів.
"У Курській області просуваємося далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період", – ідеться в повідомленні Зеленського.
Сирський також додав, що завершено пошук та знищення противника в місті Суджа.
Крім того, президент висловив вдячність усім причетним.
"Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", - наголосив він.
Операція в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Операція в Курській області - останні новини
Нагадаємо, 14 серпня українські журналісти вперше потрапили в Курську область РФ, частина якої перебуває під контролем ЗСУ. Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна показала, як українські військові зняли російський прапор з адмінбудівлі в Суджі.
Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан говорив, що армія країни-агресорки Росії підтягнула у Курську область свої резерви, але їхня кількість незначна. Ймовірно, що серйозно ситуацію в цьому регіоні росіяни не сприймають.
Крім того, як пише Forbes, вже у вівторок з'явились перші відео, як військові скидають американські бомби JDAM по цілях у Курську.
Читайте також:
- Можемо піти і далі Курська: Росія не має особливих резервів, щоб нас зупиняти - депутат
- Сирський обвів Герасимова навколо пальця: експерт про операцію ЗСУ під Курськом
- До 500 відмовників із Петербурга "запакували" у літак на Курськ: що відбувається
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред