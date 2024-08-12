"Це фінал": Зеленський прямо сказав, чому ЗСУ пішли на Курськ

Президент зазначив, що дії українських військових пов'язані не лише з безпекою, а й приведуть до краху путінського правління.

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Зеленський пояснив, чому ЗСУ пішли в наступ на Курськ / Колаж: Главред, фото: ISW, DeepState, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський офіційно заявив, що у наступ на Курську область пішли бійці Збройних сил України. Цей наступ є не лише безпеково важливим для України, а й стає фіналом правління російського диктатора Володимира Путіна. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

Він акцентував на тому, що українські сили відтіснили ворога з тих районів Курської області, з яких окупанти постійно обстрілювали Сумську область та вбивали мирних людей.

"Генерал Сирський доповів, що контролюються близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області. Це, зокрема, райони, із яких російська армія завдавала ударів по нашій Сумщині. Станом на сьогодні й від 1 червня це вже майже 2100 обстрілів території Сумської області. Тому наші операції – це суто безпекове питання для України, звільнення прикордоння від російських військових. Я дякую всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам за сміливість та за результативність дій ... Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. Ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати", - сказав Зеленський. відео дня

Ця операція в Курській області також дає змогу взяти у полон росіян, щоб потім повернути додому якомога більше українців з російського полону. Для України принципово важливо повернути всіх людей, яких утримує РФ, каже президент.

"Сьогодні на Ставці доручено структурам, які займаються обмінами, – а це ГУР, СБУ та МВС, – максимально активно комунікувати з рідними українських полонених. Прозоро пояснювати їм, як формуються списки на обмін, кого реально повернути зараз. Загалом доручено представити чітку стратегію повернення наших людей із російського полону. На наступній Ставці має бути відповідна доповідь", - додав він.

Зеленський бачить своєрідний символізм у тому, що відбувається в Курській області. 24 роки тому відбулась катастрофа підводного човна "Курськ", тоді був початок правління Путіна. Нині вже видніється його фінал, каже президент.

"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа "Курська" – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов’язково мир забезпечимо", - сказав він.

Дивіться відеозвернення президента України Володимира Зеленського про бої в Курській області:

Зеленський пояснив, чому ЗСУ пішли в наступ на Курськ / фото: скріншот

Наступ ЗСУ на Курськ - останні новини за темою

Українські військові пішли в наступ на Курську область і темпи просування перевершують темпи контрнаступу в 2023 році. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що в України є можливість встановити контроль над Курською АЕС, щоб потім поставити РФ жорсткий ультиматум - звільнення Запорізької АЕС і лівого берега Херсонської області.

Пізніше стало відомо про те, що під контроль українських військових у Курській області перейшли вже 44 населених пункти. Невідомим залишається поки що статус ще десяти населених пунктів.

Водночас у СБУ попереджають про те, що російські окупанти готують серію фейків про нібито воєнні злочини ЗСУ на території Курської області. Російська пропаганда просуватиме новини зі "злочинами" проти цивільного населення РФ.

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