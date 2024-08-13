Путін одразу поверне території під Курськом: у США дали диктатору одну пораду

У Білому домі зазначили, що Україна лише захищається від агресії РФ.

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США порадили Путіну закінчити війну в Україні в обмін на повернення територій під Курськом / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Українські військові пішли у наступ на Курську область. Це стало несподіванкою для Кремля. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому США Джон Кірбі дав Путіну одну пораду, за допомогою якої він зможе повернути всі території в Курській області. Про це повідомляє Європейська правда.

Кірбі зазначив, що Путін може припинити війну проти України, якщо його так непокоїть ситуація в Курській області. При цьому він одразу зазначив, що Захід не має до цієї операції відношення.

"Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна – захищається від агресії. Це війна Росії проти України, не більше й не менше, і так було від самого початку ... Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну", – сказав Кірбі. відео дня

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Наступ ЗСУ на Курськ - останні новини за темою

Українські військові пішли в наступ на Курську область і темпи просування перевершують темпи контрнаступу в 2023 році. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що в України є можливість встановити контроль над Курською АЕС, щоб потім поставити РФ жорсткий ультиматум - звільнення Запорізької АЕС і лівого берега Херсонської області.

Пізніше стало відомо про те, що під контроль українських військових у Курській області перейшли вже 44 населених пункти. Невідомим залишається поки що статус ще десяти населених пунктів.

Водночас у СБУ попереджають про те, що російські окупанти готують серію фейків про нібито військові злочини ЗСУ на території Курської області. Російська пропаганда просуватиме новини зі "злочинами" проти цивільного населення РФ.

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