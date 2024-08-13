Можемо піти і далі Курська: Росія не має особливих резервів, щоб нас зупиняти - депутат

Російському командуванню доведеться "знімати" підрозділи з поля бою, або ж залучати ті підрозділи, які повинні були прибути на підтримку окупантів на Сході.

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Триває операція у Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російське командування уже підтягує давно анонсоване підкріплення до Курської області, де триває українська спецоперація, підтвердив в інтервʼю УП полковник СБУ, член Комітету Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко.

Депутат не зміг відповісти щодо того, якою є кінцева мета початої Україною операції і чи входить до неї взяття під контроль Курської АЕС. Водночас в України "можуть бути плани і далі Курська".

"Щоб чітко говорити про мету, треба знати повний план операцій… Ми маємо розуміти, що у нас можуть бути плани і далі Курська. Але буде питання, наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити", - сказав він. відео дня

Станом на зараз ворог підтягує війська, додав Костенко.

"І вони (росіяни, - Главред) вже починають застосовувати артилерію, КАБи, "Ланцети". Тому далі буде все складніше і складніше просуватись", - вважає нардеп.

Водночас, вважає Костенко, у Росії особливих резервів немає, щоб зупинити українське військо у Курській області.

"Це означає, що їм або доведеться ці резерви знімати з поля бою, або ті резерви, які вони планували застосувати для подальших проривів. Противник не знає, чи буде продовжувати наступ, тому що ніхто не знає, коли зупиниться наш рейд у Курській області, які у нас резерви і як ми будемо продовжувати", - сказав Костенко.

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Бої під Курськом - головне

6 серпня Росія поскаржилася на прорив кількома механізованими колонами кордону на ділянці Курської області. Перші бої зустріли російські строковики, тоді як підрозділи "Ахмат", які мали охороняти кордон, були ганебно розбиті.

Путін відреагував на прорив і швидке просування невідомих військ тільки на другу добу. Диктатор країни-агресорки звинуватив Україну в "масштабній провокації".

Після майже тижневого бою в Курській області військово-політичне керівництво в понеділок, 12 серпня, визнало факт проведення спецоперації в Росії. За даними головкому, звільнено вже близько тисячі квадратних кілометрів території. DeepState пише про понад 40 звільнених Збройними силами України населених пунктів Курської області.

Уже повідомлялося, що боєць ЗСУ опублікував у Мережі відео в околицях міста Льгов Курської області. На кадрах військовий вітає рідних і махає їм на камеру, вказуючи на табличку виїзду з російського міста.

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