'Це буде рік нашої з вами перемоги': Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення РФ

Рік був сповнений болю, горя та єдності, й мільйони українців зробили вибір - не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, заявив Володимир Зеленський.

​ Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення РФ / Фото: ОП, скриншот

Сьогодні, 24 лютого 2023 року, виповнюється рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Володимир Зеленський звернувся в цей день до нації, підкресливши, що рік тому мільйони українців вирішили боротися з агресором та відстоювати свою землю.

"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Це був рік болю, жалю, віри та єдності", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде рік нашої з вами перемоги!" - додав глава держави.

відео дня

Президент також опублікував відео, кадри якого нагадують про події минулого року, про мужність і незламність українців.

Кадр з відео ОП до річниці вторгнення РФ / скріншот

Також було опубліковано повне звернення глави держави з нагоди річниці російського повномасштабного вторгнення. У своїй промові президент наголосив, що українці вистояли рік великої війни, не зазнали поразок і далі боротимуться за свою перемогу над агресором.

"Рік тому цього дня з цього ж місця близько сьомої ранку я звернувся до вас із короткою заявою, тривалістю всього 67 секунд. У ній прозвучали дві найголовніші і тоді, і зараз речі. Те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми готові до всього. Ми переможемо всіх. Так що почалося 24 лютого 2022 року - найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії. Ми прокинулися рано і з того часу не засинаємо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що українці не підняли білий прапор, а стали захищати синьо-жовтий.

"Я дякую всім, завдяки кому продовжується наш опір. Це все наші захисники. Збройні сили України, Сухопутні війська, наша піхота і танкісти. Повітряні та Військово-морські сили, артилерія, ППО, десантники, розвідники, прикордонники. ССО, СБУ, Нацгвардія, поліція, ТрО - всі наші сили безпеки та оборони. Завдяки вам стоїть Україна", - сказав Зеленський.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Президент України Володимир Зеленський очікує, що у 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час.

Є чимала ймовірність того, що закінчення активної фази україно-російської війни відбудеться влітку нинішнього року. Такий прогноз озвучив керівник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов.

Видання Forbes описало три сценарії завершення війни. Це багаторічний затяжний конфлікт, динамічна розв'язка або завершення війни до кінця року.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що країна-агресорка Росія може виграти війну проти України, якщо Захід терміново не поставить зброю Києву.

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