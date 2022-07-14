Як і коли закінчиться війна в Україні: експерти озвучили три сценарії

ЗСУ можуть зламати окупаційну армію РФ / Фото УНІАН

Війна в Україні може закінчитися згідно з трьома сценаріями. Це багаторічний затяжний конфлікт, динамічна розв'язка або завершення війни до кінця року. Кожен з цих варіантів описав Forbes.

Сценарій №1. Багаторічна затяжна війна

Найближчим часом країна-агресор Росія втратить ресурси для атаки. Війна перейде в тривалу та затяжну фазу. Лінія фронту буде статичною, війська стануть на позиційний захист в усіх напрямках. В таких умовах ЗСУ не зможуть проводити великі контратаки.

Кожна зі сторін намагатиметься домогтися локального успіху, концентруючи максимальні зусилля на певному напрямку.

Зазначається, що окупанти вже щонайменше двічі згортали інтенсивність наступу в деяких регіонах України. Вперше - у квітні, коли вийшли з-під Києва та північних областей України. Другий раз - у травні, коли заплановане масштабне оточення Донбасу із Запорізького та Ізюмського напрямків скоротилося до Попасної та оточення Лисичанська.

Зараз активні дії скоротилися до двох-трьох основних – Слов'янського, Лисичанського та Харківського. Причому Росія не змогла забезпечити одночасну підтримку наступу з Попасної на Лисичанськ та Ізюма і Лимана на Слов'янськ. Найімовірніше, для локального успіху на одному фронті довелося знімати частину сил і ресурсів з іншого.

"Незважаючи на те, що РФ вдається підтримувати стабільну чисельність військ, їхня якість поступово падає. Неможливо щодня проводити масовані атаки без істотних втрат. Ці втрати насамперед стосуються найактивніших штурмових підрозділів - морської піхоти, десанту, спецназівців, розвідки. Їх неможливо поповнити звичайними мобілізованими, такий рід військ потребує підготовки і готовності йти в прямий бій. Впродовж найближчих двох місяців Росія може втратити майже всі штурмові підрозділи", - йдеться у матеріалі.

Якщо ЗСУ вдасться зберегти достатньо сил і завдати максимальних втрат ворогу, то подальше просування російських військ буде вкрай ускладнене. Найбільша небезпека полягає в тому, що війна Росії проти України перетвориться на війну артилерії проти піхоти.

Сценарій № 2. Війна в Україні триватиме до кінця року

Якщо ЗСУ зможуть в найближчі два-три місяці повернути окупований росіянами Херсон і зробити прорив у Мелітополь, подальша битва на півдні не матиме сенсу.

"Мелітополь - це ключ до сухопутного коридору в Крим, а Херсон – єдиний захоплений обласний центр. Зупинка навіть повільного просування в Донецькій області означатиме, що вихід на адмінкордони Донецької області Росія також не здатна забезпечити", - йдеться у матеріалі.

У такому випадку РФ залишатиметься лише два варіанти: або "йти ва-банк", оголошувати загальну мобілізацію, щоби досягти хоча б якоїсь із цих цілей, або домовлятися.

читайте такожВійна затягнеться на 10-15 років, якщо Україна найближчим часом не поверне Херсон – політологЯк пише Forbes, найвірогіднішою розв'язкою стане повернення Росії на позиції 23 лютого. Можливо будуть підписані непублічні домовленості про політичне врегулювання питання незаконно анексованого Криму і ОРДЛО в далекій перспективі.

У такому разі зберігатиметься ризик нового вторгнення через 5-10 років, але збройні сили України можуть бути значно технологічнішими за армію РФ.

Сценарій № 3. Динамічна розв'язка

Ворог морально зламається. У Росії будуть гострі проблеми із забезпеченням військ. Крім того, значний військовий розгром російських військ або масова здача в полон великої кількості солдатів призведе до зневіри, що підриває боєздатність військ і підтримку населення.

Багато що залежатиме від поставок зброї Україні. Очікується, що через місяць-два Росія може змінити тактику і підлаштуватися під нові реалії війни. Тому саме у цей період, поки армія РФ не адаптувалася до нових умов ведення війни, є вікно можливостей, коли Україна може зламати ситуацію на свою користь.

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Як повідомляв Главред, в Кремлі віддали наказ регіонам Росії сформувати так звані "добровольчі батальйони" для відправки їх на війну проти України. Кожен з "суб'єктів Федерації", а також окуповані Крим і Севастополь, повинні будуть вербувати найманців. Чоловікам у віці до 50-60 років запропонують від 3,75 до 6 тисяч доларів на місяць. Контракт розрахований на 6 місяців. Збираються набрати 34 тисячі нових військових.

Тим часом самі росіяни, згідно з опитуванням, сумніваються в перемозі у війні. За 1,5 місяці кількість громадян РФ, які заявляють про підтримку "військової операції", скоротилася на дев'ять відсотків: з 64% до 55%. Це найнижча цифра з початку повномасштабної війни. У підсумку, в правильності проведення "спецоперації" розчарувався кожен сьомий опитаний.

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