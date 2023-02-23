Війна в Україні може тривати ще не менше року - міністр оборони Великої Британії

Російський диктатор Володимир Путін показав, що людські життя не грають для нього ролі, причому як в Україні, так і в РФ.

Бен Воллес дав прогноз щодо завершення війни / Фото gov.uk/government, сайт Кремля

Війна в Україні може тривати ще не менше року. Такий прогноз щодо термінів завершення війни озвучив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін показав, що людські життя не грають для нього ролі, причому як в Україні, так і у РФ, передає агентство SkyNews.

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Амбіції Путіна погубили вже за сотню тисяч військових ЗС РФ, але господар Кремля не має наміру зупинятися на досягнутому.

"Він вже перейшов межу і думає, що це нормально чинити так зі своїм народом, фактично керуючи м'ясорубкою для армії, я думаю, він не збирається зупинятися", – вважає Воллес.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Президент України Володимир Зеленський очікує, що у 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час.

Є чимала ймовірність того, що закінчення активної фази україно-російської війни відбудеться влітку нинішнього року. Такий прогноз озвучив керівник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов.

Видання Forbes описало три сценарії завершення війни. Це багаторічний затяжний конфлікт, динамічна розв'язка або завершення війни до кінця року.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що країна-агресорка Росія може виграти війну проти України, якщо Захід терміново не поставить зброю Києву.

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