"Це 150 тисяч смертників": окупанти не втримають південь, ЗСУ відіб’ють його за 3 місяці – Світан

Якби армія РФ відійшла з півдня, захисники України зайняли б ці території за місяць. Але окупанти не збираються відходити, тому звільнення півдня розтягнеться.

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Окупанти не втримають південь, ЗСУ відіб’ють його за 3 місяці, зазначає Світан/ колаж: Главред, фото: скрін, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Армія країни-агресорки Росії не зможе втримати окуповані території півдня України, противник здатен лише знизити швидкість просування українських військових. При цьому російські загарбники зазнають серйозних втрат. 150 тисяч російських військових, які зараз перебувають на окупованій частині півдня України – це фактично смертники.

Але звільнення півдня захисниками України також буде нелегким. Доведеться знищувати окупантів, і на це піде близько трьох місяців. Таку думку висловив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан інтерв'ю Главреду.

"Російські війська можуть закопатися і спробувати утримати наступаючі сили ЗСУ. Інших варіантів у них немає. Утримати південь противнику буде неможливо. Якщо говорити з військової точки зору і подивитися на карту, стає зрозуміло, що лінія фронту – вузька смуга, яка притиснута до двох морів. Її ніяк не втримати, жодна армія не може цього зробити. Тим більше притиснуті до моря приазовські степи – рівна, як стіл, поверхня", – зазначає Світан.

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Російським загарбникам вдасться хіба що знизити швидкість просування сил оборони України, але для цього окупанти спалюватимуть свої гарнізони.

Світан пояснив, що у росіян на півдні нашої держави є дві лінії фронту уздовж Херсонського фронту (в напрямку Дніпра, Каховки і Каховського водосховища) і вздовж Запорізького фронту. На глибині до 100 кілометрів окупанти створили так звану осередкову гарнізонну систему оборони. Це означає, що загарбники вестимуть кругову оборону за рахунок сил, які будуть розосереджені у селах.

"Таким чином, ЗСУ доведеться возитися з кожним таким гарнізоном. Російські війська доведеться або оточувати, або знищувати. Вони розраховують, що в подібній ситуації швидкість руху українських сил оборони сповільниться. Саме в такому режимі росіяни виконуватимуть свої оборонні завдання", – каже полковник запасу.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

За словами Світана, російське військове керівництво могло б врятувати свої підрозділи, якби вивело з Херсонського і Запорізького напрямків 150 тисяч військових, які зараз там перебувають. Проте росіяни не збираються відходити з півдня, а навпаки окопуються там. А це означає, що військово-політичне керівництво Росії готове фактично принести в жертву цих 150 тисяч окупантів і не допустити того, щоб вони відійшли із загарбаних територій.

"Відходити вони точно не будуть. Це 150 тисяч смертників. Якби росіяни відійшли, нам би вдалося просунутися на південному фронті протягом місяця. Але їх доведеться знищувати, на що піде 3 місяці", – зазначив полковник запасу.

Світан наголосив, що для знищення такої кількості російських окупантів Україні потрібна додаткова кількість бойової техніки, тому наша держава уже попросила про неї у західних країн-партнерів. Полковник зазначає, що сил в України достатньо, проте потрібні снаряди, які нам можуть надати союзники.

"У сформованих обставинах наступ України розтягнеться десь до кінця літа. Я маю на увазі операції щодо зачистки Запорізького і Херсонського напрямку і захід до Криму. Якби Москва прийняла рішення вивести 150 тисяч своїх військових, ми б за місяць наступу підійшли до Криму і почали б працювати з півостровом", – сказав Світан.

Дивіться відео, що полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів в інтерв'ю Главреду про контрнаступ ЗСУ і про те, чому такий наступ буде не один:

Війна в Україні

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські окупанти вдесяте з початку травня атакували з повітря Київ, застосувавши іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ураїнські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі повітряні цілі.

Раніше повідомлялося, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України у Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста. Пригожин звинуватив Міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначав, що РФ часто використовує дрони-камікадзе "Шахед" для виявлення і виснаження української ППО. Тому окупантам вигідно, щоб Україна збивала більше таких дронів. Чим більше ракет українські військові використають для збиття "Шахедів", тим більша ймовірність того, що на момент запуску окупантами російських ракет українська ППО буде виснажена.

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