"Росії вигідно, щоб Україна збивала більше "Шахедів": експерт пояснив тактику РФ

РФ хоче змусити Україну використати більше ракет на збивання дронів-камікадзе, щоб українські території були більш беззахисними перед російськими ракетами.

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Росії вигідно, щоб Україна збивала більше "Шахедів"/ Главред, Telegram

Країна-агресорка Росія часто використовує іранські дрони-камікадзе "Шахед" для виявлення та виснаження української ППО. Тому російським окупантам вигідно, щоб Україна збивала більше таких безпілотників.

Чим більше ракет українські військові використають для збиття "Шахедів", тим більша ймовірність того, що на момент запуску окупантами російських ракет українська ППО буде виснажена. Про це розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду.

Мельник зазначає, що Росія в останні місяці змінила тактику і навчилася ефективніше використовувати безпілотники та запускати ракети без вибухівки для відволікання уваги.

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Такими діями російські загарбники намагаються розкривати місця розташування української ППО, а також виснажувати її.

"Окрім прямого призначення, враження цілей на території України, цими атаками Росія намагається розкривати українську ППО, завдавати по ній ударів. І чим більше українська армія вистрілить ракет по "Шахедах", тим більшою є ймовірність того, що на момент підльоту російського пілотованого літака закінчаться ракети. На це, ймовірно, і роблять розрахунок у РФ", – зазначає експерт.

Олексій Мельник Олексій Мельник – співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Ракетні удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що країна-агресор Росія відновила масштабні повітряні атаки на Україну. Таким чином, в РФ хочуть змусити Київ відкласти контрнаступ. Про це пише CNN з посиланням на офіційного представника США, знайомого з ситуацією.

Нагадаємо, вночі 18 травня російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. По всій країні оголошувалася повітряна тривога. Вибухи прогриміли в Києві, Одесі, Харкові, Вінницькій та Хмельницькій областях.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч на 18 травня російські окупанти випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. 29 з них збиті захисниками українського неба.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія завдає нових масових ракетних ударів по столиці України для того, щоб таким чином підняти рівень патріотизму серед росіян. У той же час Київ продовжує залишатися маніакальною ціллю Путіна. Данілов зазначив, що під загрозою ракетної атаки можуть перебувати символічні місця Києва.

Дивіться відео, як політтехнолог і письменник Михайло Шейтельман прокоментував ракетну атаку ЗС РФ по Україні на 9 травня і збиття ракети "Кинджал":

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