'Ці ідіоти приведуть нас до перемоги': Резніков жорстко розніс ракетну тактику агресорів

Керівник Міноборони Олексій Резніков зазначив, що своїми ракетними ударами росіяни лише посилюють підтримку України партнерами.

Рєзніков жорстко розніс ракетну тактику агресорів / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Російські окупанти не мають можливості здобути перемогу над ЗСУ в боях. І ость тому, в безсилій злобі, воюють проти мирних жителів в Україні ракетними ударами. Але так агресори всього лише роблять могутніше підтримку українців західними партнерами і таким чином цілком наближають перемогу України. З такою заявою в ефірі телемарафону виступив керівник Міноборони Олексій Резніков.

"Їхня (окупантів − Главред) логіка дуже проста, вони не можуть перемогти українські Збройні сили і взагалі наші сили оборони на полі бою, тому почали війну з цивільним населенням. Їхня мрія - занурити нас з вами в темряву і холод, щоб народ України сказав: "Все, вистачить, хочемо здатися і змусити владу вести переговори". Після відразу в світі знайдуться адвокати Кремля, які радісно будуть потирати долоні і говорити "сідаємо за стіл переговорів" і давати якісь "гарантії" і так далі", - говорить він.

Резніков розповів історію про те, як один з попередніх масованих ударів окупантів по Україні принципово змінив емоції міністрів оборони країн Заходу на засіданні у форматі "Рамштайн". І саме тоді партнери України почали різко говорити про підвищення підтримки української системи ППО. Зокрема, тоді іспанські офіцери погодилася надати власні системи Hawk.

"Тому ці ідіоти (російські війська − Главред) просто роблять речі, які не приведуть їх ні в якому разі до перемоги. Вони приведуть нас з вами до нашої перемоги", − підсумував він.

Ракетна атака на Україну 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, в Україні прозвучала масштабна повітряна тривога. Російський окупанти випустили ракети по українських містах. Як розповів в ефірі телемарафону представник Повітряних сил України Юрій Гнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

В результаті ракетного удару РФ було пошкоджено два об'єкти інфраструктури. У зв'язку з цим в ряді областей України ввели екстрені відключення світла. Зокрема, без світла залишилася частина Одеси, Кривий Ріг, Сумська область і Миколаївщина.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 з понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У країні-агресорі Росії виступили з цинічною заявою про масовану ракетну атаку на Україну. Так, ексчлен Держдуми Сергій Марков заявив, що ракетний удар по українських містах був здійснений з "гуманітарними цілями". Крім того, він збрехав, що російські загарбники б'ють по Україні, бо ЗСУ нібито "завдають ударів по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу".

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