"Мінімальна кількість для прориву ППО": Коваленко розповів, скільки ракет могли випустити росіяни

Коваленко підкреслив, що росіяни вже використовують не тільки ракети Х-101. Окрім них, окупанти застосовують крилаті ракети типу "Калібр".

Коваленко прокоментував ракетну атаку на Україну 5 грудня / УНІАН

У понеділок, 5 грудня, російські окупаційні війська вкотре здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Армія РФ могла випустити по українських містах щонайменше півсотні ракет. Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у коментарі "24 каналу".

"Це мінімальна кількість, яку використовують для прориву протиповітряної оборони, тому не менше ніж півсотні", - зазначив військово-політичний оглядач.

Коваленко підкреслив, що російські окупанти вже використовують не тільки ракети комбіновано-авіаційного базування Х-101. Окрім них, росіяни застосовують крилаті ракети типу "Калібр". Для цього вони й вивели в Чорне море свої ракетоносії.

"Безпосередньо буде використано щонайменше 8 пусків крилатих ракет "Калібр", - припустив експерт.

Також він прокоментував ймовірну загрозу з боку Білорусі. Коваленко зауважив, що поки в повітряному просторі Білорусі не зафіксовано літаків, які можуть загрожувати Україні. Він пояснив, що, аби підняти винищувач і відправити його в повітряний простір Білорусі необхідно щонайменше 1 година.

"Насправді це небагато часу, тому небезпека ударів з Півночі залишається. Крім того, окупанти можуть відправити у повітряний простір Білорусі винищувачі ТУ-22М", - розповів Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетна атака на Україну

У понеділок, 5 грудня, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. "Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути кілька, тому можуть використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО", - повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За даними українського військовослужбовця Євгена Карася, на територію України летіло близько 100 ракет. Він наголосив, що Україна була готова навіть до потужнішого удару ворога. "Близько ста ракет летить. Повідомляє офіцер, що працює по цих питаннях. Я невиправний оптиміст. Очікували 150, а то й більше. Це могло перевантажити ППО. До ста ракет зараз – наші зенітники до такого звикли", - зазначив Карась.

У зв'язку з російськими обстрілами у низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема, без світла залишилася частина Одеси. За даними місцевих ЗМІ, в Одесі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє скрізь по місту. Окрім того, про проблеми з електропостачанням виникли у Кривому Розі, Сумській області та на Миколаївщині.

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