'Варварські атаки РФ': у США пообіцяли надати Україні більше систем ППО

Окрім систем ППО Україна отримає допомогу ще й в енергетичному секторі.

У США пообіцяли надати Україні більше систем ППО / Reuters

Через масовані російські обстріли української критичної інфраструктури Сполучені Штати Америки пообіцяли надати Україні нові системи протиповітряної оборони. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

Посол США в Україні рішуче засудила масовані ракетні атаки на Україну та назвала їх варварськими.

Як зазначила Брінк, окрім систем ППО Україна отримає допомогу ще й в енергетичному секторі, щоб українські фахівці могли якнайшвидше повернути світло в домівку кожного громадянина України.

"Поки Росія позбавляє тепла, води, електроенергії кожну людину в Україні, включаючи дітей, людей похилого віку, ми надаватимемо протиповітряний захист проти посилених варварських атак РФ й допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна могла захищати й ремонтувати цивільну інфраструктуру", - зазначила Брінк.

У США пообіцяли надати Україні більше систем ППО / Скріншот

Ракетна атака на Україну

У понеділок, 5 грудня, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. "Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути кілька, тому можуть використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО", - повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За даними українського військовослужбовця Євгена Карася, на територію України летить близько 100 ракет. Він наголосив, що Україна була готова навіть до потужнішого удару ворога. "Близько ста ракет летить. Повідомляє офіцер, що працює по цих питаннях. Я невиправний оптиміст. Очікували 150, а то й більше. Це могло перевантажити ППО. До ста ракет зараз – наші зенітники до такого звикли", - зазначив Карась.

У зв'язку з російськими обстрілами у низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема, без світла залишилася частина Одеси. За даними місцевих ЗМІ, в Одесі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє скрізь по місту. Окрім того, про проблеми з електропостачанням виникли у Кривому Розі, Сумській області та на Миколаївщині.

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