'Ракети добра': в РФ виступили із цинічною заявою щодо масованої атаки на Україну

У Росії видали, що ракети, які вбивають українців та руйнують інфраструктуру, летять із "гуманітарними цілями".

В РФ виступили із цинічною заявою щодо масованої атаки на Україну / УНІАН, pixabay.com

У країні-агресорі Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Так, ексчлен Держдуми Сергій Марков заявив, що ракетний удар по українських містах був здійснений з "гуманітарними цілями".

У своєму Telegram-каналі Марков збрехав, що російські загарбники завдають ударів по Україні, тому що ЗСУ нібито "завдають ударів по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу".

"Масштабний гуманітарний ракетний удар розпочався зараз по Україні. Мабуть по енергосистемі. Цей удар має на меті припинити удари ЗСУ по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу та припинити теракти, які київський режим проводить на території Росії", - видав росіянин.

Ба більше, він заявив, що російські ракети, які вбивають українців та руйнують інфраструктуру, летять із "гуманітарними цілями".

"Можна сказати, що зараз 100 ракет Росії у небі з майже гуманітарними цілями. Так його і треба називати. Гуманітарний удар. Ракети добра", - заявив російський терорист.

Ракетна атака на Україну

У понеділок, 5 грудня, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. "Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути кілька, тому можуть використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО", - повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За даними українського військовослужбовця Євгена Карася, на територію України летіло близько 100 ракет. Він наголосив, що Україна була готова навіть до потужнішого удару ворога. "Близько ста ракет летить. Повідомляє офіцер, що працює по цих питаннях. Я невиправний оптиміст. Очікували 150, а то й більше. Це могло перевантажити ППО. До ста ракет зараз – наші зенітники до такого звикли", - зазначив Карась.

У зв'язку з російськими обстрілами у низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема, без світла залишилася частина Одеси. За даними місцевих ЗМІ, в Одесі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє скрізь по місту. Окрім того, про проблеми з електропостачанням виникли у Кривому Розі, Сумській області та на Миколаївщині.

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