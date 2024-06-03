УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Світло взагалі не вимикатимуть: у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня

Ангеліна Підвисоцька
3 червня 2024, 21:39оновлено 3 червня, 22:21
438
Попори те, що в одній області не вимикатимуть електроенергію, ситуація залишається складною.
Світло взагалі не вимикатимуть: у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня
В одній області не вимикатимуть світло 4 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні 4 червня протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення електроенергії. Однак лише одна область сидітиме зі світлом, обмеження електрики там не прогнозуються. Про це повідомляє ДТЕК.

Мова йде про Дніпропетровську область.

"Доведені Укренерго ліміти дозволяють НЕ застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень. Ситуація залишається вкрай важкою. Споживайте світло ощадливо, будь ласка", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, що у Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет ДТЕК відключення відключення відключення світла
Реклама

Головне за день

7,5 грн за кВт: такий тариф на світло хоче встановити Міненерго

7,5 грн за кВт: такий тариф на світло хоче встановити Міненерго

22:55 Гроші
Байден не поїде на Саміт миру: у Білому домі зробили важливу заяву

Байден не поїде на Саміт миру: у Білому домі зробили важливу заяву

22:24 Світ
Світло взагалі не вимикатимуть: у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня

Світло взагалі не вимикатимуть: у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня

21:39 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком 18382

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував балістику під Бєлгородом, палають склади БК 6318

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував "балістику" під Бєлгородом, палають склади БК

Україна отримала поворотний момент у війні 5867

Україна отримала поворотний момент у війні

У найстаршої мами України забрали доньку: жінка хоче народити другу дитину 2898

У найстаршої мами України забрали доньку: жінка хоче народити другу дитину

Останні новини

23:17

Відомий продюсер заявив, що рятував Фабрику зірок від "імператриці" Могилевської

22:55

7,5 грн за кВт: такий тариф на світло хоче встановити Міненерго

22:39

"Дуже плакала": подруга Ніни Матвієнко розповіла про останню зустріч перед її смертю

22:36

"Дадуть ТЯЗ!": Соловйов істерикою відреагував на удари ЗСУ зброєю США по РосіїВідео

22:24

"Невротичні відносини, переживання": Власова розкрила секрет особистого життя

Існує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія ГлобаІснує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія Глоба
22:24

Байден не поїде на Саміт миру: у Білому домі зробили важливу заяву

22:23

Час чудес минув: як довго ми готові воювати і які жертви готові принести?Погляд

21:55

"Він узагалі не може з нею бути": розкрилася правда про розлучення Маші Єфросиніної з чоловіком

21:39

Світло взагалі не вимикатимуть: у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня

Реклама
21:37

Орхідея може зацвісти вдвічі швидше: що потрібно зробити з стебломВідео

21:32

Росіяни масово відмовляються воювати під Вовчанськом: за день 60 здалися в полон

20:51

Чому не можна святкувати 40 років: відомий екстрасенс дав остаточну відповідьВідео

20:42

США допускають збільшення радіусу ударів ЗСУ по Росії: що кажуть у Білому домі

20:28

Зірка популярного серіалу "Бріджертони" здійснила камінг-аут

20:21

У РФ півмільйонні втрати: Україна переможе у війні – командувач ЗС Британії

19:56

Усе повторюється: поляки влаштовують нову блокаду на кордоні з Україною

19:53

Почнуть ріст з новою силою: як врятувати рослини після граду - покрокова інструкціяВідео

19:32

На Україну налетить справжній смерч: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

19:30

Три сценарії наступу Росії в Харківській та Сумській областяхПогляд

19:26

Чого не вистачає для відбиття ракетних ударів РФ: у ЗСУ назвали головну проблему

Реклама
18:49

Обсяг дефіциту буде більший: у які години вимикатимуть світло 4 червня

18:37

Байдена у Швейцарії не буде: стало відомо, хто представить США на Саміті миру

18:35

Україна проситиме Захід збільшити радіус ударів по Росії: усі подробиці

18:06

Плакали всі: Мар'яна Чечелюк вперше зустріла маму після дворічного полонуФотоВідео

17:52

Навіть у своєму саду: чому в Німеччині не можна рубати дерева - штраф 100 тисяч євро

17:41

ЗСУ дозволили бити зброєю США: у РФ істерично погрожують "фатальними наслідками"

17:24

Ви самі притягнете в дім щастя і благополуччя: що потрібно зробити 4 червня - прикмети

17:14

Що приготувати з цибулевих стрілок: прості рецепти, які здивують своїм смакомВідео

16:59

Машина в ніщо: лідер популярного українського гурту потрапив у серйозну ДТП

16:53

"Вірила, що ти вдома": Мар'яна Чечелюк розповіла про коханого, якого "засудили" в РФ

16:50

Вибухало і горіло: ЗСУ розгромили військову колону РФ біля кордонів Сумської областіВідео

16:49

РФ може повторити жорстокий сценарій Алеппо у Харкові: у РНБО розкрили загрози

16:44

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував "балістику" під Бєлгородом, палають склади БКВідео

16:43

З'явиться шанс на щастя: що чекає на всі знаки зодіаку в коханні в червні 2024Відео

16:04

Сі загнав Путіна в глухий кут: у FT розкрили, який ультиматум Китай висунув Росії

15:50

Газон не можна косити ще цілий місяць: експерти назвали причину

15:45

Це був останній бій: зник безвісти військовий та журналіст Олександр Петровський

15:45

Ситник покидає НАЗК, а в Кабміні ЗМІ очікують кадрових змін

15:39

Кейт Міддлтон та принц Вільям порушили мовчання зворушливою заявою

15:36

Україну "заливатиме": у які області прийдуть грози, град та шквали

Реклама
15:25

Цілу каструлю за хвилини і без ножа: як швидко почистити молоду картоплюВідео

15:13

Три шляхи зриву Саміту світу: Кулеба розповів про протидію Росії

15:08

Хто стане наступником ПутінаПогляд

14:32

Маловідоме місце в Україні: де був похований давньогрецький герой АхіллесВідео

14:32

І чоловіки, і жінки мають бути військовозобов'язаними та воювати з 23 років - Федоренко

14:23

Tayanna вперше зізналася в романі з популярним одруженим продюсером

14:20

VIASAT став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, яку проводить Нацбанк та Держспецзв’язку

14:05

Можливі "страшні провокації зі смертями": влада попередила херсонців

13:59

Без світла сотні населених пунктів: в Укренерго заявили про дефіцит в енергосистемі

13:42

Ось це справжня окрошка: бомбічний рецептВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти