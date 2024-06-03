Світло взагалі не вимикатимуть: у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня

Попори те, що в одній області не вимикатимуть електроенергію, ситуація залишається складною.

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В одній області не вимикатимуть світло 4 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні 4 червня протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення електроенергії. Однак лише одна область сидітиме зі світлом, обмеження електрики там не прогнозуються. Про це повідомляє ДТЕК.

Мова йде про Дніпропетровську область.

"Доведені Укренерго ліміти дозволяють НЕ застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень. Ситуація залишається вкрай важкою. Споживайте світло ощадливо, будь ласка", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, що у Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

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