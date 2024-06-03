Обсяг дефіциту буде більший: у які години вимикатимуть світло 4 червня

Графіки вимкнення світла введуть для промислових та побутових споживачів у всіх областях України.

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Графіки вимкнення світла 4 червня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні 4 червня будуть вимикати світло у всіх областях. Графіки погодинних відключень будуть діяти для побутових та промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго.

Ліміти на споживання будуть діяти у кожній області з 00:00 до 24:00.

"Завтра, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж сьогодні. Причина - зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, що у Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

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