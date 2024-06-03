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Відключень світла стане більше: в Укренерго пояснили ситуацію з енергетикою

Анна Ярославська
3 червня 2024, 08:20
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Цього тижня найбільший дефіцит електроенергії спостерігатиметься в ранкові та вечірні години, але, загалом, і впродовж усієї доби.
електроенергія, світло
Електроенергії, яку Україна закуповує в Європі, недостатньо, щоб повністю уникнути відключень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Цього тижня в Україні застосовуватимуться графіки відключень світла. Найбільший дефіцит електроенергії спостерігатиметься в ранкові та вечірні години, але, загалом, і впродовж усієї доби.

Як розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, на ситуацію в енергетиці впливатимуть три фактори.

По-перше, два атомні енергоблоки виходять на плановий ремонт, внаслідок чого потужності в системі буде менше, ніж раніше.

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По-друге, внаслідок двох останніх обстрілів РФ 1 і 2 червня зазнали пошкоджень певні об'єкти енергетики, зокрема - кілька теплових і гідроелектростанцій.

По-третє, місцями температура повітря підвищиться до +32 градусів, що призведе до того, що споживачі вмикатимуть кондиціонери.

Голова правління Укренерго наголосив, що електроенергії, яку Україна закуповує в Європі, недостатньо, щоб повністю уникнути відключень.

"Тому дефіцит, від якого ми були позбавлені впродовж кількох днів цього тижня, повернеться, причому в досить серйозному розмірі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня (3 червня, - ред.) протягом усієї доби очікуються планові графіки відключень", - сказав Кудрицький в ефірі "Суспільного".

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень поки що не вдасться, зазначив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла.

Тим часом уряд ухвалив рішення про підвищення єдиного тарифу на електроенергію для населення. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для побутових користувачів становитиме 4,32 грн/кВт.

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