Втрати КНДР на війні проти України перевищать російські: прогноз розвідки Естонії

Північна Корея продовжить надсилати підрозділи до Росії, які надалі відправлятимуть на війну проти України, зазначив полковник Антс Ківісельг.

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Північнокорейські війська зазнають великих втрат в Україні / Колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

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Залучення солдатів КНДР у війну не принесе особливих змін на фронті

Північнокорейські військові, ймовірно, нестимуть більші втрати, ніж росіяни

Північна Корея продовжить надсилати підрозділи до Росії та на український фронт

Участь північнокорейських військових у війні проти України, ймовірно, не матиме значного впливу на ситуацію на фронті. Солдати КНДР зазнають більших втрат на війні, ніж російські війська. Таку думку висловив командир Центру розвідки Міноборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише ERR.

За його словами, до російської Курської області вже прибуло близько 3000 військових із 11-го армійського корпусу КНДР, зокрема 200 спецпризначенців. Вони потрапили до РФ на початку жовтня і пройшли попередню підготовку у Східному військовому окрузі, яка тривала від двох до чотирьох тижнів.

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Ківісельг розповів, що далі почалася передислокація північнокорейських військових на фронт.

"Загалом Північна Корея пообіцяла направити до Російської Федерації 10-12 тисяч військовослужбовців, у тому числі 500 офіцерів і трьох генералів. Прибуття північнокорейських солдатів на український фронт, ймовірно, відбуватиметься поетапно. Прибуття наступних північнокорейських підрозділів на український фронт відбудеться протягом найближчих тижнів", - сказав командир естонської розвідки.

Ківісельг підкреслив, що північнокорейські солдати, здебільшого, мають досвід ведення бойових дій у гірській місцевості, а умови в Україні їм не знайомі. Водночас підготовка солдатів КНДР у РФ не є високоякісною.

"Підготовка, яку вони проходять в Російській Федерації, безумовно, не дуже високого рівня. Тому ми можемо очікувати, що північнокорейські підрозділи понесуть великі втрати в Україні, і, ймовірно, навіть більші втрати, ніж сили Російської Федерації понесли до цього часу", - підкреслив полковник.

За його словами, розгортання північнокорейських підрозділів в Україні продовжиться. За прогнозами естонської розвідки, це не призведе до кардинальних змін на фронті.

"Але якщо це додаткове розгортання підрозділів в Росії, їх підготовка, а потім прибуття на український фронт продовжиться в довгостроковій перспективі, це, безумовно, може принести деякі зміни на лінії фронту", - додав Ківісельг.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Що відомо про ERR? Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, для північнокорейських солдатів участь у російсько-українській війні розглядається як почесна місія і рідкісний шанс добре заробити, пише Independent. Вони вважають за честь бути обраними для відправлення до Росії, хоча більшість з них, імовірно, не повернуться додому.

Також голова комітету з розвідки Палати представників США конгресмен Майк Тернер закликав розглянути можливість нападу на північнокорейські війська, якщо вони будуть воювати в Україні на стороні Росії. Він зазначив, що участь КНДР у війні має стати червоною лінією для США та НАТО.

Як повідомляв Главред, Китай не вважає загрозою посилення співпраці між Росією та Північною Кореєю. Представник китайського МЗС Лінь Цзян заявив, що розвиток двосторонніх відносин є виключно їхнім питанням, а Пекін прагне "якнайшвидшої деескалації української кризи".

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