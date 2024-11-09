Ракети для Patriot і NASAMS: ЗМІ про терміновий пакет оборонної допомоги США Україні

Допомога від США надається через збільшення масованих атак російських дронів.

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США передають новий пакет допомоги для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Defense.gov/John Hamilton

Ключове:

Україні передадуть 500 ракет для ЗРК

Пакет США закриє потреби ППО України до кінця року

Найближчим часом в Україну прибудуть понад 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot i NASAMS від Сполучених Штатів.

Поставки мають задовольнити потреби Києва до кінця 2024 року, пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваного чиновника адміністрації Джо Байдена.

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Як зазначається, допомога від США надається через збільшення масованих атак російських дронів по Україні, при цьому очікується, що ракети надійдуть найближчим часом.

/ Главред

Один з американських чиновників заявив, що ця допомога має задовольнити потребу в посиленні української ППО до кінця 2024 року.

Видання також пише, що наразі у США залишаються 7 млрд доларів, які передбачені на надання Україні військової допомоги, але досі не витрачені, а також понад 2 мільярди доларів на фінансування довгострокових контрактів на постачання обладнання для Сил оборони.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що США профінансують виробництво українських дронів на 800 мільйонів доларів, розповів у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Разом з тим, глава Пентагону Ллойд Остін під час виступу в Києві 21 жовтня наголосив, що Америка захищатиме "кожен дюйм" території НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Його загальна вартість 425 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони США.

Як раніше повідомляв Главред, США планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги протягом жовтня-грудня 2024 року. За словами президента України Володимира Зеленського, загальна сума пакетів - 500-750 млн доларів.

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