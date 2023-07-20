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Ворог в напівоточенні, Бахмут повернеться з меншими в 10 разів втратами - Сирський

Ангеліна Підвисоцька
20 липня 2023, 10:47 оновлено 20 липня, 11:31
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За даними генерал-полковника, українські військові створили всі умови для повернення міста.
Олександр Сирський, ВСУ
Повернути Бахмут можна з меншими в десятки разів втратами / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу , t.me/osirskiy

Українські військові звільнять Бахмут і для цього створені всі умови. Про це заявив керівник Сухопутних військ ЗСУ генарал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю BBC News Україна.

Він стверджує, що є всі шанси повернути місто з меншими в десятки разів втратами.

"Зараз створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими в десятки разів втратами ... Розташування російських військ зараз нагадує такий лук, який сконцентрований в Бахмуті. І вони знаходяться в такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися", - додає Сирський.

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Однак не варто забувати про те, що завдяки розвиненій мережі доріг росіяни можуть наступати в трьох операційних напрямках. Через Бахмут йде дорога з Дебальцевого, Сіверська, Горлівки, Костянтинівки та Слов'янська.

"Крім того, взагалі місцевість навколо Бахмута – це зосередження різного роду панівних висот, які дозволяють контролювати більшу частину місцевості навколо, на підступах до Бахмута. Це підвищує його роль як плацдарму для подальших наступальних дій", - говорить Сирський.

Він акцентував на тому, що ворога важливо зупинити ще в Часів Яру, бо це місто знаходиться в низині.

Бої за Бахмут

Раніше повідомлялося про те, що окупантів вибили з позицій під Бахмутом. ЗСУ ведуть наступ північніше і південніше Бахмута. На напрямку Біла Гора-Андріївка вдалося просунутися і закріпитися на досягнутих рубежах.

Також відомо про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні. Українські сили просувалися на північний схід від села Роботине (15 км на південь від Оріхова).

Нещодавно стало відомо про великі втрати "кадирівців" у Бахмуті. ЗСУ розбили тільки прибулих в Бахмут кадировців. Також значні втрати фіксуються в загонах 83 окремої десантно-штурмової бригади РФ.

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