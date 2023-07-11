"Розв'язка зовсім скоро": ЗСУ розбили кадирівців, які тільки прибули в Бахмут

Впроваджений агент військового руху українців і кримських татар "АТЕШ" повідомив про великі втрати "кадирівців" в околицях Бахмута.
"Десятки вбитих і поранених. Вони біжать з позицій крутіше багатьох мобілізованих", - передавати він.
За його даними, також значні втрати фіксуються в загонах 83 окремої десантно-штурмової бригади, а також в 57/72 окремих мотострілецьких бригад окупантів.
"Будучи в загороджувальних загонах і посилаючи росіян в м'ясні штурми вони відчували себе господарями РФ, але як все змінилося. Сили оборони України взяли місто під вогневий контроль і розв'язка зовсім скоро...", - йдеться в повідомленні.
Ситуація в Бахмуті
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що ЗСУ взяли в пастку російських окупантів у Бахмуті. За її словами, українська армія просунулася на південному фланзі Бахмутського напрямку.
У розвідці Британії вважають, що ЗСУ успішно просуваються на півночі та півдні Бахмутського напрямку. На думку фахівців, у агресора Росії може не бути резервів, щоб посилитися в Бахмуті і утримати саме місто.
Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський сказав, що сили оборони України успішно просуваються на Бахмутському напрямку. Російські окупанти місцями потрапляють у пастки.
Вам може бути цікаво: