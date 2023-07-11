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"Розв'язка зовсім скоро": ЗСУ розбили кадирівців, які тільки прибули в Бахмут

Сергій Кущ
11 липня 2023, 10:41 оновлено 11 липня, 10:41
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Також значні втрати фіксуються в загонах 83 окремої десантно-штурмової бригади РФ.
Сирський, Бахмут
Сирський, Бахмут / Колаж Telegram а. Сирський, соцмережі

Впроваджений агент військового руху українців і кримських татар "АТЕШ" повідомив про великі втрати "кадирівців" в околицях Бахмута.

"Десятки вбитих і поранених. Вони біжать з позицій крутіше багатьох мобілізованих", - передавати він.

За його даними, також значні втрати фіксуються в загонах 83 окремої десантно-штурмової бригади, а також в 57/72 окремих мотострілецьких бригад окупантів.

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"Будучи в загороджувальних загонах і посилаючи росіян в м'ясні штурми вони відчували себе господарями РФ, але як все змінилося. Сили оборони України взяли місто під вогневий контроль і розв'язка зовсім скоро...", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Бахмуті

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що ЗСУ взяли в пастку російських окупантів у Бахмуті. За її словами, українська армія просунулася на південному фланзі Бахмутського напрямку.

У розвідці Британії вважають, що ЗСУ успішно просуваються на півночі та півдні Бахмутського напрямку. На думку фахівців, у агресора Росії може не бути резервів, щоб посилитися в Бахмуті і утримати саме місто.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський сказав, що сили оборони України успішно просуваються на Бахмутському напрямку. Російські окупанти місцями потрапляють у пастки.

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