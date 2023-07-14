Потужний удар ЗСУ на Донбасі: окупантів вибили з позицій під Бахмутом

ЗСУ продовжують наступальні дії відразу на декількох напрямках, розповів Андрій Ковальов.

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ЗСУ просуваються на кількох напрямках / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів про успішні дії українських сил у районі Бахмута Донецької області.

За його словами, ЗСУ ведуть наступ північніше і південніше Бахмута. "На напрямку Біла Гора - Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - підкреслив речник Генштабу в ефірі інформаційного телемарафону.

Разом з тим він уточнив, що окупаційні війська РФ атакують на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Незважаючи на те, що тривають важкі бої, але ЗСУ відбивають штурми.

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Ковальов додав, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, причому українські військові мають певні успіхи і закріплюються на позиціях.

Він зазначив, що ЗСУ також продовжують працювати артилерією по виявлених цілях противника і ведуть контрбатарейну боротьбу. Окупанти в свою чергу перекидають резерви техніки і живої сили.

Хто такий Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні.

Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розбили тільки прибулих в Бахмут кадировців.

Також значні втрати фіксуються в загонах 83 окремої десантно-штурмової бригади, а також у 57/72 окремих мотострілкових бригад окупантів.

Раніше заступник Міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що ЗСУ взяли в пастку російських окупантів у Бахмуті. За її словами, українська армія просунулася на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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