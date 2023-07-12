ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні – ISW

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на кількох напрямках.

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ЗСУ йдуть вперед на декількох напрямках / колаж: Главред, фото: 1-ша ОБрСпН імені Івана Богуна, 28-ма ОМБр імені осіб Зимового Походу

Підрозділи Збройних сил України за 11 липня провели контрнаступальні дії одразу на декількох напрямках, причому деякі з них були успішними.

Як йдеться в свіжому аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Зазначається, що за даними офіційного представника Східної групи військ України полковника Сергія Череватого, українські військові продовжують контрнаступальні дії навколо Бахмута.

відео дня

Військові аналітики підкреслили, що на кадрах з геолокацією, опублікованих 10 липня, видно, що українські сили просувалися на північний схід від села Работине (15 км на південь від Орєхова).

Разом з тим, за повідомленнями російських блогерів, українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

У ISW також додали, що українські війська ведуть контрнаступальну операцію на північних і південних околицях Бахмута і контролюють всі висоти навколо міста. Крім того, підрозділи ЗСУ також продовжують просуватися на півдні.

Карта бойових дій / understandingwar.org

Ситуація навколо Бахмута

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ розбили кадирівців, які тільки прибули в Бахмут.

Також значні втрати фіксуються в загонах 83 окремої десантно-штурмової бригади, а також у 57/72 окремих мотострілкових бригад окупантів.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що ЗСУ взяли в пастку російських окупантів у Бахмуті. За її словами, українська армія просунулася на південному фланзі Бахмутського напрямку.

У розвідці Британії вважають, що ЗСУ успішно просуваються на півночі та півдні Бахмутського напрямку. На думку фахівців, у агресора Росії може не бути резервів, щоб посилитися в Бахмуті і утримати саме місто.

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