Є поранені та руйнування: у Кривому Розі приліт після ракетного удару РФ

Окупанти РФ здійснили ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

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РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу / pixabay, Міноборони РФ

Російські війська ввечері в понеділок здійснили ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області, постраждала жінка.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у месенджері Telegram.

"За результатами ракетної атаки по місту о 20 35. Без деталей. Травмована жінка 42 роки, вже в лікарні, не важка", - написав він.

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За його словами, є невелика кількість вибитих вікон. Комунальники вже працюють.

"Завтра з 7 ранку поквартирний обхід, збір заяв на допомогу від міста і видача будівельних матеріалів", - додав Вілкул.

/ t.me/vilkul

Як повідомлялося, у місті чули вибухи.

Інформацію про ракетний удар по Кривому Рогу підтвердив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Уламки заліза поранили 42-річну жінку. Вона перебуває в лікарні. Загорілася лісосмуга. У будинку неподалік від вибухової хвилі вибито вікна", - написав він.

/ t.me/dnipropetrovskaODA

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Удари РФ по Кривому Рогу

12 березня РФ вдарила по будинках у Кривому Розі. Одна з ракет прилетіла прямо в 9-поверховий багатоквартирний будинок, інша - у дах 5-поверхового житлового будинку. Загалом у Кривому Розі було 3 влучання. Унаслідок цього в будинках є руйнування. Російська ракета вбила три людини. Ще багато людей постраждали, серед них є діти.

Пізніше з'явилося відео на якому видно, що рятувальники вирізали двері квартир, щоб врятувати людей. Унаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку загинули троє людей, ще майже 40 осіб поранено. Серед них багато дітей.

За даними голови Криворізької РВА, російські окупанти могли завдати удару ракетою Х-59. Водночас варто зазначити, що це попередні дані, які фахівці ще не підтвердили.

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